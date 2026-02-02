Cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja 8 horas en Illinois en enero 2026

El salario mínimo para la mayoría de los empleados en Illinois está establecido en 15 dólares por hora. En tanto, para un migrante que trabaja ocho horas, el monto total es de poco más de US$120 por jornada. No obstante, en general, la suma promedio que perciben los extranjeros es de US$18,15 por hora de trabajo.

Salario mínimo en Illinois: cuánto gana un migrante que trabaja 8 horas en enero 2026

La Ley del Salario Mínimo de Illinois establece que el piso salarial es de US$15 por hora para los trabajadores de 18 años o más, lo que equivale a alrededor de US$2400 mensuales por una semana laboral de 40 horas.

Sin embargo, en lo que respecta a los extranjeros, según la plataforma ZipRecruiter, la remuneración promedio de los migrantes en el estado es de US$2904 por mes. A su vez, los trabajadores extranjeros perciben un promedio de US$37.749 anuales.

El sitio registra remuneraciones que van desde US$18.896 hasta US$57.657 al año. No obstante, la mayoría de los sueldos de las personas nacidas en el exterior actualmente oscilan entre US$30.500 y US$42.600 anuales. Según la plataforma, los migrantes que más ganan en Illinois perciben US$51.842.

Trabajadores con propina y menores de 18 años: este es su salario mínimo en Illinois

Al margen de las estadísticas, no todos los trabajadores se rigen por la norma del ingreso mínimo estatal. En la jurisdicción, los empleados que reciben propinas y los jóvenes menores de 18 que trabajan menos de 650 horas al año están sujetos a regímenes diferentes.

De acuerdo al sitio web del gobierno estatal, donde se detalla la ley, los trabajadores que obtienen adicionales por parte de los clientes cuentan con un salario mínimo de US$9. Por su parte, los jóvenes que trabajen menos del tiempo estipulado reciben al menos US$13 por hora de empleo.

Por qué el salario mínimo en Chicago es más alto que en el resto de Illinois

Además, la situación de Chicago es particular. Allí, la remuneración mínima de los trabajadores en general es más elevada que en el resto del estado. De acuerdo a la organización Illinois Legal Aid, desde el 1º de julio de 2025, el piso salarial por hora en la ciudad de Chicago es de 16,60 dólares.

Y, al igual que en el resto del Estado de la Pradera, los empleados con propinas y los menores de 18 años que trabajen más de 650 horas en un año calendario cuentan con un esquema de salarios base diferenciados, con US$12,62 y US$16,50 respectivamente. Cabe destacar que el régimen de remuneración mínima de Chicago se les aplica a los empleadores con cuatro o más trabajadores a su cargo.

Qué hacer si un empleador no paga el salario mínimo en Illinois

La organización Illinois Legal Aid destacó que está prohibido que el empleador despida a un trabajador o adopte medidas en su contra por consultar sobre el salario mínimo. En tanto, la entidad señaló que si un trabajador sintió haber sido objeto de represalias por hacer preguntas o presentar una queja relacionada con este tema, debe contactarse con un abogado y efectuar un reclamo ante el Departamento de Trabajo de Illinois o el Departamento de Trabajo de EE.UU.