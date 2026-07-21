Para migrantes en Illinois: la regla del Uscis para reemplazar la tarjeta de residente permanente en 2026

Para los migrantes que tienen una tarjeta de residente permanente, es importante conocer cuándo y por qué deben solicitar la renovación ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Según las reglas de Estados Unidos, tanto en Illinois como en el resto del país norteamericano hay factores y pasos a tener en cuenta.

Cuándo hay que renovar la green card en Illinois

Tanto en Illinois como en el resto del país norteamericano, la green card acredita el estatus legal de un extranjero en Estados Unidos. Este documento permite vivir y trabajar legalmente, pero debe estar vigente y encontrarse en condiciones óptimas para evitar complicaciones migratorias y laborales.

El Uscis establece en qué casos se debe renovar la green card en Illinois Imagen creada con IA

De acuerdo con el sitio web del Uscis, esta es la lista completa de casos en que debe solicitarse la renovación de la green card:

L a tarjeta venció o vencerá dentro de los próximos seis meses.

o vencerá dentro de los próximos seis meses. La green card se perdió , fue robada, se dañó o se destruyó.

, fue robada, se dañó o se destruyó. Si el titular recibió el estatus de residente antes de cumplir 14 años y posteriormente alcanzó esa edad.

y posteriormente alcanzó esa edad. El titular es itinerante, es decir, que cruza habitualmente desde Canadá o México para trabajar en EE.UU. y ahora establecerá su residencia en el país norteamericano , o viceversa.

para trabajar en EE.UU. y ahora , o viceversa. Si se tiene una versión anterior de la tarjeta de inscripción de extranjero , por ejemplo, el formulario AR-3, AR-103 o I-151.

, por ejemplo, el formulario AR-3, AR-103 o I-151. Si la green card presenta información incorrecta .

. Si el titular cambió legalmente su nombre u otra información biográfica.

u otra información biográfica. Si nunca se recibió la tarjeta.

Cómo solicitar la renovación de la green card en Illinois en 2026

Los titulares de una tarjeta de residente permanente en Illinois y en el resto del país norteamericano tienen la posibilidad de elegir si realizar el trámite por correo postal o mediante la plataforma en línea del Uscis si se cumple con ciertos requisitos.

El proceso se realiza mediante el Formulario I-90, solicitud para reemplazar la tarjeta de residente permanente. La tarifa de presentación es de 470 dólares para las solicitudes presentadas por internet y de US$520 para las enviadas en papel, aunque algunos solicitantes pueden calificar para una exención de pago.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Una vez procesado y aprobado el trámite, el Uscis enviará la nueva tarjeta física por correo postal. No obstante, es importante que el solicitante se mantenga pendiente, ya que en algunos casos se le notificará por escrito la fecha y el lugar donde deberá presentarse a la toma de datos biométricos.

Cómo es la renovación para titulares de residencia condicional en Illinois

El Formulario I-90 puede utilizarse para reemplazar una tarjeta de residencia condicional si esta se perdió, fue robada, destruida, dañada, contiene información incorrecta o nunca fue recibida. Sin embargo, el proceso puede variar según las condiciones.

El proceso de renovación de la green card por matrimonio puede variar Imagen ilustrativa generada con IA

El Uscis explica que los residentes permanentes condicionales no pueden utilizar el Formulario I-90 para renovar una tarjeta de dos años que está próxima a vencer. Quienes obtuvieron la residencia condicional por matrimonio deben presentar el Formulario I-751 para solicitar la eliminación de las condiciones, mientras que determinados inversionistas tienen que usar el Formulario I-829.

Documentos que sirven como evidencia de estatus mientras se entrega la nueva green card