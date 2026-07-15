Formulario I-912 del Uscis: quién puede solicitar hoy una exención de tarifas migratorias

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) permite solicitar la exención de determinadas tarifas migratorias mediante el Formulario I-912. La persona debe demostrar que no puede afrontar el costo y verificar que el trámite se encuentra entre los admitidos por la agencia.

¿Quién puede solicitar una exención de tarifas con el Formulario I-912?

El Uscis explica en su sitio web que contempla tres criterios para evaluar si una persona no debe pagar la tarifa de una solicitud migratoria:

El solicitante o un familiar elegible recibe un beneficio sujeto a una evaluación de recursos económicos.

Los ingresos del hogar son iguales o inferiores al 150% de las Guías Federales de Pobreza.

La persona atraviesa dificultades económicas extremas.

Uscis contempla tres criterios económicos para determinar si un solicitante reúne las condiciones necesarias para acceder al beneficio Fotomontaje realizado con IA (Uscis)

Cuando el pedido se basa en la recepción de una prestación sujeta a una evaluación de recursos, las pruebas deben demostrar que la asistencia se recibe actualmente. El beneficio puede corresponder al solicitante, a su cónyuge, a uno de sus padres (si tiene menos de 21 años o posee una discapacidad), a un hermano o a un hijo que viva con él.

La documentación puede consistir en una carta, una notificación u otro comprobante emitido por el organismo que lo concede. Debe contener:

El nombre del solicitante

El nombre del organismo que concede el beneficio público

El tipo de ayuda y una indicación de que se recibe actualmente

Los formularios que permiten pedir una exención de tarifas

El organismo solo puede aprobar exenciones para determinados formularios o tipos de solicitudes. El I-912 puede utilizarse en los siguientes trámites:

Formulario I-90: reemplazo de la Tarjeta de Residente Permanente.

reemplazo de la Tarjeta de Residente Permanente. Formulario I-129: extensión del estatus de no inmigrante inversionista E-2 de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, bajo la regulación correspondiente.

extensión del estatus de no inmigrante inversionista E-2 de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, bajo la regulación correspondiente. Formulario I-129CW: petición vinculada con un trabajador transicional exclusivo de las Islas Marianas del Norte, en el caso de un inversionista E-2.

petición vinculada con un trabajador transicional exclusivo de las Islas Marianas del Norte, en el caso de un inversionista E-2. Formulario I-131: obtención de un documento de viaje cuando la persona pide un permiso humanitario de permanencia temporal.

obtención de un documento de viaje cuando la persona pide un permiso humanitario de permanencia temporal. Formulario I-191: acceso a un beneficio bajo la antigua sección 212(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

acceso a un beneficio bajo la antigua sección 212(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Formulario I-192: pedido de un permiso anticipado de entrada como no inmigrante.

pedido de un permiso anticipado de entrada como no inmigrante. Formulario I-193: exención del requisito de pasaporte o visa, únicamente cuando la persona está exceptuada de la causal de inadmisibilidad por carga pública.

exención del requisito de pasaporte o visa, únicamente cuando la persona está exceptuada de la causal de inadmisibilidad por carga pública. Formulario I-290B: notificación de una apelación o moción, siempre que el trámite original estuviera exento de tarifas, hubiera obtenido una exención o reuniera las condiciones necesarias.

notificación de una apelación o moción, siempre que el trámite original estuviera exento de tarifas, hubiera obtenido una exención o reuniera las condiciones necesarias. Formulario I-485: registro de la residencia permanente o ajuste del estatus en determinados casos.

registro de la residencia permanente o ajuste del estatus en determinados casos. Formulario I-539: extensión o cambio del estatus de no inmigrante, cuando se pide una prórroga de la categoría E-2 destinada a inversionistas de las Islas Marianas del Norte.

extensión o cambio del estatus de no inmigrante, cuando se pide una prórroga de la categoría E-2 destinada a inversionistas de las Islas Marianas del Norte. Formulario I-601: exención de causales de inadmisibilidad, si la persona está exceptuada de aquella relacionada con la carga pública.

exención de causales de inadmisibilidad, si la persona está exceptuada de aquella relacionada con la carga pública. Formulario I-694: apelación de una decisión bajo las secciones 210 o 245A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, siempre que el trámite original no exigiera el pago de tarifas, hubiera recibido una exención o calificara para obtenerla.

apelación de una decisión bajo las secciones 210 o 245A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, siempre que el trámite original no exigiera el pago de tarifas, hubiera recibido una exención o calificara para obtenerla. Formulario I-751: eliminación de las condiciones aplicadas a la residencia.

eliminación de las condiciones aplicadas a la residencia. Formulario I-765: autorización de empleo, excepto en las presentaciones efectuadas bajo la categoría correspondiente a DACA.

autorización de empleo, excepto en las presentaciones efectuadas bajo la categoría correspondiente a DACA. Formulario I-817: acceso a beneficios de unidad familiar.

acceso a beneficios de unidad familiar. Formulario I-821: presentación inicial del Estatus de Protección Temporal, únicamente respecto de la tarifa obligatoria de servicios biométricos.

presentación inicial del Estatus de Protección Temporal, únicamente respecto de la tarifa obligatoria de servicios biométricos. Formulario I-881: suspensión de deportación o cancelación de remoción bajo reglas especiales.

suspensión de deportación o cancelación de remoción bajo reglas especiales. Formulario N-300: presentación de una declaración de intención.

presentación de una declaración de intención. Formulario N-336: audiencia sobre una decisión tomada durante un proceso de naturalización.

audiencia sobre una decisión tomada durante un proceso de naturalización. Formulario N-400: trámite de naturalización.

trámite de naturalización. Formulario N-470: conservación de la residencia con fines de naturalización.

conservación de la residencia con fines de naturalización. Formulario N-565: reemplazo de un documento de naturalización o ciudadanía.

reemplazo de un documento de naturalización o ciudadanía. Formulario N-600: obtención de un certificado de ciudadanía.

obtención de un certificado de ciudadanía. Formulario N-600K: ciudadanía y emisión de un certificado bajo la sección 322.

El pedido también puede presentarse para aplicaciones o peticiones relacionadas con determinados beneficios migratorios. El Uscis incluye los siguientes casos:

Cónyuges maltratados de no inmigrantes A, G, E-3 o H.

Cónyuges o hijos maltratados de residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses bajo la sección 240A(b)(2) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

No inmigrantes T.

Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, como en determinados casos de los formularios I-131, I-821 e I-601.

No inmigrantes U.

Autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer.

A su vez, es importante destacar que la ley H.R.-1, firmada el 4 de julio de 2025, creó cargos obligatorios para determinados formularios migratorios que Uscis no puede eximir ni reducir. Entre los trámites alcanzados aparecen determinados casos de los formularios I-131, I-765 e I-821.

La recepción de una prestación sujeta a evaluación de recursos debe acreditarse mediante documentación oficial y vigente Magnific

¿Cómo presentar el Formulario I-912 ante Uscis?

El solicitante dispone de dos opciones para presentar el pedido:

Enviar por correo una versión impresa del Formulario I-912 junto con el formulario para el cual solicita la exención.

Cargar el PDF completo del I-912 mediante una cuenta en línea de Uscis, si el formulario elegible admite esa modalidad.

El I-912 y todos los documentos de respaldo deben adjuntarse a la solicitud o petición principal. Por ejemplo, quien pide una exención para el Formulario N-400 debe enviar juntos el N-400, el I-912 y las pruebas al domicilio indicado en las instrucciones del trámite de naturalización.

El Formulario I-912 debe estar firmado. El Uscis rechazará cualquier solicitud que no contenga la firma del solicitante o de un representante elegible para los casos de menores de 14 años.