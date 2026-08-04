Pritzker firma la ley SB 3777 que protege a los habitantes de Illinois frente a políticas y prácticas discriminatorias

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anunció la firma de la ley SB 3777, denominada Ley de Salvaguarda de los Derechos Civiles (Civil Rights Safeguard Act), que busca proteger a los habitantes frente a políticas y prácticas discriminatorias. La disposición prohíbe medidas que, aunque parezcan neutras, generan un impacto desproporcionado contra grupos vulnerables, en áreas como el empleo, el crédito, la educación, la vivienda y el acceso a establecimientos y servicios abiertos al público.

Qué cambia con la ley SB 3777 contra la discriminación en Illinois

La Oficina del Gobernador compartió el 31 de julio un comunicado de prensa en el que anunció la firma de la legislación, impulsada por la senadora estatal Adriane Johnson (D-Buffalo Grove) y el representante Justin Slaughter (D-Orland Park). En concreto, según las autoridades, esta medida fortalecerá el papel de Illinois como “líder nacional” en la protección de los derechos civiles y la ampliación del acceso a las oportunidades.

El gobernador de Illinois firmó una ley que busca garantizar la protección de los derechos civiles Facebook Governor JB Pritzker

“Illinois tiene una orgullosa tradición como líder en la defensa de los derechos civiles y humanos y en asegurar que todos los residentes gocen de igual protección ante la ley”, expresó el gobernador en primer lugar.

“SB 3777 lleva adelante ese trabajo al fortalecer las protecciones contra las barreras discriminatorias y reafirmar el compromiso de Illinois con la equidad, la oportunidad y la dignidad para todos”, concluyó. El texto legal indica que la ley impacta de la siguiente manera:

Empleo: es una violación de derechos civiles que empleadores o agencias utilicen métodos que resulten en discriminación por antecedentes de arresto, antecedentes penales, estatus de ciudadanía o responsabilidades familiares, a menos que se demuestre una necesidad comercial legítima y no exista una alternativa menos discriminatoria.

es una violación de derechos civiles que empleadores o agencias utilicen métodos que resulten en discriminación por antecedentes de arresto, antecedentes penales, estatus de ciudadanía o responsabilidades familiares, a menos que se demuestre una y no exista una alternativa menos discriminatoria. Protección en préstamos y créditos: la SB 3777 permite cuestionar criterios aparentemente neutrales que produzcan efectos discriminatorios y que no respondan a un interés sustancial, legítimo y no discriminatorio.

la SB 3777 permite cuestionar criterios aparentemente neutrales que produzcan efectos discriminatorios y que no respondan a un interés sustancial, legítimo y no discriminatorio. Transparencia en tarjetas de crédito: quienes ofrecen tarjetas de crédito están obligados a informar a los solicitantes sobre la razón del rechazo de su solicitud si estos lo requieren.

quienes ofrecen tarjetas de crédito están obligados a informar a los solicitantes sobre la de su solicitud si estos lo requieren. Lugares de alojamiento público: se garantiza el pleno y libre goce de instalaciones y servicios, por lo que se prohíben los métodos que excluyan a personas por motivos discriminatorios.

El objetivo principal es garantizar que los derechos civiles en Illinois permanezcan fuertes y exigibles, independientemente de si el gobierno federal decide dejar de aplicar o eliminar ciertas protecciones a nivel nacional.

La ley firmada por Pritzker en Illinois garantiza que las instituciones financieras no puedan negar servicios, variar los términos de un préstamo ni discriminar según la ubicación de una propiedad Freepik

Los grupos protegidos por la ley SB 3777 de Illinois

En el comunicado, la administración estatal remarcó que, entre otras personas, la SB 3777 impactará en los siguientes grupos de habitantes de Illinois:

Sobrevivientes de violencia doméstica y sexual.

Propietarios y consumidores negros y latinos que enfrentan barreras debido al redlining.

Inmigrantes y ciudadanos naturalizados que enfrentan barreras lingüísticas o dificultades para acceder a servicios en su idioma.

Veteranos con discapacidades que enfrentan discriminación por utilizar vales o subsidios de vivienda.

Personas LGBTQ+ que enfrentan discriminación sexual.

Estudiantes con discapacidades que enfrentan políticas escolares “injustas”.

“Illinois ha reconocido desde hace mucho que la discriminación no siempre es intencional”, manifestó al respecto el director del Departamento de Derechos Humanos (IDHR, por sus siglas en inglés), James Bennett.

“Esta legislación proporciona claridad, consistencia y protección continua para los residentes de Illinois al tiempo que promueve nuestro compromiso compartido con la justicia y la igualdad de oportunidades”, completó luego.

La ley firmada por JB Pritzker en Illinois establece un tiempo límite para que las plataformas soliciten la señal de rango de edad a las empresas

Cuándo entra en vigor la ley SB 3777 firmada por J.B. Pritzker

La ley fue firmada por el gobernador JB Pritzker a finales de julio de este año y recibió el respaldo de organizaciones comunitarias y defensoras de los derechos civiles. Según el texto legal, las disposiciones entrarán en vigor el 1° de enero de 2027.