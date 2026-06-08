Rebelión de Pritzker contra los centros de datos de la IA: suspende los incentivos en los impuestos
A partir del 1° julio, nuevas exenciones fiscales quedarán frenadas mientras Illinois debate reglas sobre electricidad, agua, tarifas y transparencia
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El gobernador JB Pritzker ordenó suspender, a partir del 1° de julio de 2026, los nuevos acuerdos del Programa de Inversión en Centros de Datos. La medida llega después de que la Asamblea General de Illinois no avanzara con una regulación para este sector, con el objetivo de proteger a las familias y a las comunidades ante el rápido avance de la inteligencia artificial.
JB Pritzker exige que los centros de datos paguen los costos de electricidad y agua en Illinois
Según el comunicado oficial de la oficina del gobernador, la propuesta de Pritzker busca que los centros de datos asuman los costos que generan sobre la red eléctrica y los sistemas de agua.
Estas instalaciones consumen grandes cantidades de electricidad y agua, en niveles comparables a los de una ciudad de tamaño medio.
Para ello, el proyecto plantea crear una tarifa específica para los centros de datos, de modo que cubran los gastos que generan en la red eléctrica, incluidas la producción, distribución y transmisión de energía. Además, el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas (DCEO, por sus siglas en inglés) deberá detener los trámites relacionados con incentivos.
Sobre la responsabilidad de la industria, JB Pritzker manifestó: “Illinois tiene la oportunidad de mantenerse líder en innovación tecnológica y en crecimiento económico, pero también tenemos la responsabilidad de proteger a las familias trabajadoras y a las comunidades locales ante la rápida expansión del sector de los centros de datos y la IA”.
Centros de datos en Illinois: cómo impactan en la red PJM y en las tarifas eléctricas
El crecimiento de los centros de datos presiona la red eléctrica regional PJM, que abastece a Illinois y a otros 12 estados. Según el comunicado de la oficina de Pritzker, esta situación provocó un aumento de costos de unos 13.000 millones de dólares.
Además, se estima que la demanda energética de los centros podría sumar otros US$37.000 millones en los próximos años.
Frente a este escenario, la propuesta exige que las empresas generen su propia energía libre de emisiones de carbono o paguen por el desarrollo de estas fuentes de energía.
También se prevé que, en momentos de alta demanda o falta de capacidad en la red, pueda interrumpirse temporalmente el suministro eléctrico a los centros de datos para garantizar el servicio en hogares y comercios de Illinois.
Nuevas reglas para centros de datos en Illinois: agua, emisiones y acuerdos con comunidades
El uso de agua por parte de estos establecimientos puede llegar hasta cinco millones de galones (18,9 millones de litros) por día, una cifra equivalente al consumo de un pueblo.
El gobierno de Illinois propone que los centros de datos obtengan permisos especiales y revelen cuánto consumen y cómo afectan los recursos hídricos de la zona.
Además, la administración de Pritzker advierte que el aumento de la generación de energía para abastecer estos centros podría generar costos sanitarios de hasta US$20.000 millones en EE.UU. para 2030. Por eso, el Estado busca mantener normas estrictas sobre la calidad del aire y las emisiones contaminantes.
Un punto de ruptura en la relación con las empresas de tecnología es el fin de los acuerdos de no divulgación (NDA, por sus siglas en inglés) entre los centros de datos y los gobiernos de las localidades. La medida de Pritzker prohíbe estos convenios para asegurar el derecho de la población a conocer el uso de los recursos en su territorio.
La propuesta incluye acuerdos de beneficios comunitarios con alcance y cronograma definidos. El gobernador convocó a los legisladores, sindicatos, grupos de defensa del consumidor y empresas de servicios a un diálogo durante la sesión de veto para el avance de estas reformas.
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