Por ley: la medida de JB Pritzker que impone nuevas reglas a los empleadores que usen IA en la gestión

En Illinois, las empresas que utilicen sistemas automatizados para contratar personal, evaluar trabajadores o tomar decisiones vinculadas al empleo quedaron alcanzadas por nuevas obligaciones legales impulsadas por el gobernador J.B. Pritzker. La normativa, que entró en vigor el 1° de enero de 2026, exige mayor transparencia en el uso de herramientas de IA.

La ley firmada por Pritzker que modificó las reglas laborales sobre IA en Illinois

Según recordó el Departamento de Derechos Humanos de Illinois (IDHR, por sus siglas en inglés), la denominada Ley Pública 103-0804 estableció requisitos específicos para empleadores que utilicen inteligencia artificial y sistemas de toma de decisiones automatizados en procesos de contratación y empleo.

El gobernador J.B. Pritzker promulgó la enmienda a la Ley de Derechos Humanos del estado con el objetivo de frenar los sesgos ocultos en los sistemas automatizados corporativos Terrence Antonio James - Chicago Tribune

El objetivo principal de la normativa es impedir que estas tecnologías generen discriminación sobre grupos protegidos por la legislación estatal. La medida tuvo origen en la HB 3773, aprobada en agosto de 2024 y promulgada por Pritzker como una modificación de la Illinois Human Rights Act.

La ley convirtió a Illinois en uno de los primeros estados del país norteamericano en incorporar reglas específicas sobre inteligencia artificial dentro del derecho laboral. De acuerdo con el IDHR, las empresas deben garantizar transparencia sobre el uso de IA mediante sistemas de notificación dirigidos a empleados y postulantes.

Además, estarán obligadas a evitar que esas herramientas produzcan efectos discriminatorios durante procesos de contratación, promoción, evaluación o despido.

Qué considera Illinois como inteligencia artificial, según su nueva ley

El texto de la ley estableció que se considerará IA a cualquier sistema basado en máquinas que, a partir de la información que recibe, pueda inferir o generar resultados capaces de influir en entornos físicos o virtuales.

A partir de este año, las corporaciones y agencias de reclutamiento tienen la obligación legal de notificar explícitamente a los postulantes y empleados si sus perfiles están siendo evaluados por software de IA X @GovPritzker

La definición incluye múltiples herramientas tecnológicas utilizadas actualmente por empresas y consultoras de recursos humanos. Entre ellas aparecen:

Sistemas automatizados de selección de candidatos .

. Plataformas que recomiendan contrataciones o despidos .

. Herramientas predictivas de desempeño laboral .

. Software que analiza comportamientos o productividad .

. Inteligencia artificial generativa capaz de producir texto, imágenes o contenido audiovisual.

La legislación fue diseñada para contemplar tanto tecnologías actuales como futuras aplicaciones automatizadas que puedan intervenir en decisiones vinculadas al empleo.

Nueva consulta pública por la aplicación de la ley en Illinois: cómo funciona

La ley entró en vigor oficialmente desde el 1° de enero, por lo que, si una empresa discrimina a través de una IA o no avisa de su uso, comete una ilegalidad y puede ser demandada. No obstante, en la última semana el IDHR publicó el borrador con detalles de la norma y abrió una consulta pública para que las empresas y ciudadanos opinen sobre su aplicación.

Las modificaciones fueron publicadas en el Registro de Illinois el 15 de mayo de 2026, paso que inició formalmente el proceso de consulta pública previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo estatal.

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El organismo explicó que las nuevas normas también actualizan los procedimientos internos del departamento para adaptarlos a la ampliación de plazos vinculados a denuncias por discriminación laboral. El período se extenderá durante 45 días y las observaciones escritas deberán presentarse antes del 29 de junio.

La discriminación algorítmica, en el centro de la ley de IA firmada por Pritzker

La preocupación principal detrás de la legislación es el potencial discriminatorio de los sistemas automatizados. La norma prohíbe expresamente el uso de inteligencia artificial que produzca discriminación sobre grupos protegidos por la ley estatal.

La protección alcanza a categorías ya contempladas por la legislación antidiscriminatoria vigente. Entre ellas figuran: