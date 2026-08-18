Son colombianos, bajaban de un Uber y fueron detenidos por el ICE en el aeropuerto de Chicago

David Panqueva, conocido en la escena musical como DJ Tunjo, y su esposo, Santiago Páez, dos ciudadanos colombianos radicados en Chicago, fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 2 de agosto. La intervención ocurrió cuando bajaban de un Uber frente al Aeropuerto Internacional Midway, donde tenían previsto abordar un vuelo rumbo a Washington D.C.

Qué ocurrió con los colombianos detenidos por el ICE en Chicago

La pareja viajaba para continuar una gira de fiestas posteriores a los conciertos de Karol G en distintas ciudades de EE.UU. Sin embargo, antes de ingresar a la terminal fueron interceptados por agentes migratorios y trasladados bajo custodia.

“Ver mis manos esposadas, nuestros cuerpos encadenados desde la cintura a nuestros tobillos. Vernos en esta situación fue muy difícil. No tener nuestra libertad por unos diez días fue realmente difícil”, relató DJ Tunjo en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Colombiano relata su experiencia tras ser detenido por el ICE en Chicago

Según explicó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a CNN, la detención estuvo relacionada con el vencimiento de sus visas. La de Páez había expirado en septiembre de 2022, mientras que la de Panqueva había vencido en marzo del mismo año, por lo que ambos quedaron sujetos a procedimientos de deportación.

Tras el arresto, los dos hombres fueron trasladados a Indiana, donde permanecieron casi dos semanas. Durante ese período, sus familiares comenzaron gestiones legales y una campaña en GoFundMe para afrontar los gastos derivados del proceso migratorio y mantener la comunicación con ellos.

Silvia Páez, hermana de Santiago, contó que los agentes les habían indicado inicialmente que la situación podía resolverse en pocas horas. Según su relato, durante el traslado les dijeron que no tenían antecedentes penales y que probablemente serían liberados rápidamente.

El arresto finalmente se extendió durante casi dos semanas. “Afortunadamente la gente, la comunidad tan hermosa, los apoyó, les mandaron mensajes y nos ayudaron a recaudar el dinero”, dijo Silvia a CNN.

Según el medio, Panqueva ingresó al país norteamericano en 2021 y Páez lo hizo en 2022. Desde entonces, ambos habían iniciado solicitudes de asilo alegando persecución en Colombia, y contaban con representación legal en sus respectivos procedimientos migratorios.

Los migrantes colombianos construyeron su vida en Chicago

Después de establecerse en Chicago, Panqueva desarrolló su actividad como DJ y participó en distintos eventos y festivales de música. Junto con Páez, quien se desempeñaba como su representante, también creó La Mesa Presents, una iniciativa orientada a organizar encuentros y actividades relacionadas con la comunidad latina.

Su trabajo los vinculó con distintos espacios de la escena musical de Chicago. La detención generó reacciones de artistas, organizaciones y personas cercanas a la pareja, que colaboraron con sus familiares mientras ambos permanecían bajo custodia.

Los colombianos fueron detenidos por el ICE en el Aeropuerto Internacional Midway Imagen ilustrativa generada con IA

La campaña organizada en GoFundMe permitió recaudar casi 23.000 dólares. El dinero, según Silvia Páez, será destinado principalmente a cubrir honorarios de abogados, traslados y otros costos derivados de la detención.

Después de permanecer bajo custodia durante casi dos semanas, ambos recuperaron su libertad. Tras salir, agradecieron públicamente a las personas que colaboraron durante el proceso.

Santiago Páez y David Panqueva tienen programada una fecha de comparecencia ante el tribunal para el 19 de agosto Instagram @iamsilviapaez

Qué sigue para los colombianos tras ser liberados de la custodia del ICE

En la publicación en redes sociales realizada después de su liberación, Panqueva explicó que decidió no volver inmediatamente a sus actividades musicales. En su testimonio, dijo que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido.

La detención migratoria en Chicago de David Panqueva, un reconocido DJ colombiano, y su esposo Santiago Páez por parte de agentes del ICE Instagram @iamtunjo

El DJ también pidió cautela al hablar sobre situaciones migratorias y señaló que cada expediente tiene circunstancias particulares y que las personas ajenas a esos procedimientos no necesariamente conocen todos los elementos de un caso.

“Contamos con autorizaciones de trabajo”, aseguró. Panqueva y Páez continúan a la espera de que avance su solicitud de asilo.

Aunque la pareja ya fue puesta en libertad después de pasar casi dos semanas bajo custodia, su situación legal continúa en trámite. Ambos tienen programada una fecha de comparecencia ante el tribunal para el 19 de agosto, según la campaña en GoFundMe.