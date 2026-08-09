Es oficial: la nueva decisión que permite cerrar un caso de asilo si el migrante no paga la cuota anual

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió una norma final interina para codificar diversas tarifas migratorias obligatorias y procedimientos administrativos. La regulación establece consecuencias severas para los solicitantes de asilo que incumplan con sus obligaciones financieras ante el servicio de inmigración.

Qué es el pago anual de asilo y por qué puede cerrar casos ante el Uscis

La nueva normativa oficializó el requisito del Pago Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés) para todos los casos que permanecen en espera. La regla estableció que el incumplimiento de este arancel provoca el rechazo automático de la solicitud de asilo mediante el formulario I-589.

La tarifa anual para las solicitudes de asilo es de US$100

Si eso sucede, de acuerdo con la norma final publicada en el Registro Federal, el gobierno termina el trámite de asilo y deja de tomar acciones sobre el expediente tras el rechazo oficial por falta de pago. La medida administrativa entró en vigor de manera definitiva el 29 de mayo de 2026.

De acuerdo con ASAP, la cuota anual tiene un costo mínimo de 102 dólares por cada año calendario. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) busca que los extranjeros cubran una mayor parte de los costos de operación del sistema migratorio.

La disposición legal aplica tanto a las nuevas solicitudes como a los procesos que ya estaban pendientes antes del año fiscal 2025. El Congreso ordenó estas medidas para recuperar los fondos necesarios en la adjudicación de millones de aplicaciones estancadas. Por ello, el DHS posee ahora una herramienta legal para depurar el sistema de solicitudes inactivas o sin financiamiento.

Los plazos a tener en cuenta para el cumplimiento de los pagos de asilo

El Uscis envía una notificación personalizada a cada solicitante para informar sobre el vencimiento y el monto de la deuda. En ese marco, los interesados cuentan con un plazo estricto de exactamente 30 días desde la fecha del aviso para completar el pago.

El sistema exige realizar la transacción de forma electrónica a través de la plataforma de cobros de la agencia. El reloj de la autorización de empleo se detiene inmediatamente si el solicitante ignora el plazo de pago establecido.

Si el migrante desea retomar su caso después del rechazo, la ley le obliga a presentar un formulario I-589 totalmente nuevo. Este trámite requiere otra tarifa de presentación inicial que tampoco admite reembolsos.

El solicitante tiene un plazo estricto de 30 días naturales para pagar la tarifa anual desde que el Uscis le envía la notificación de vencimiento Imagen ilustrativa generada con IA

La normativa establece que el pago puntual es una condición indispensable para la permanencia del caso. El gobierno considera la solicitud como una nulidad procesal si el beneficiario falta a su responsabilidad económica.

Por ello, las autoridades destacaron que los solicitantes deben mantener sus datos de contacto actualizados para recibir estas alertas financieras a tiempo. El incumplimiento de los plazos también afecta la elegibilidad para futuras renovaciones de documentos de identidad.

Qué otros cambios trajo la nueva norma del DHS

La regulación introdujo otros cambios en los procesos y aranceles del sistema de inmigración de EE.UU. Algunas de las disposiciones son:

Retención definitiva del pago inicial de asilo incluso si Uscis rechaza el formulario por errores técnicos o falta de firmas.

incluso si Uscis rechaza el formulario por errores técnicos o falta de firmas. Terminación inmediata de cualquier permiso de trabajo vigente tras el rechazo de la solicitud de asilo principal por falta de pago.

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