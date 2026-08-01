Operativos del ICE en aeropuertos de EE.UU.: qué documentos puede pedir un agente encubierto y los derechos del pasajero

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) comenzó a intensificar su colaboración interinstitucional con operativos de control en aeropuertos. Para evitar problemas, los pasajeros deben conocer sus derechos y tener en claro qué documentos puede pedir un agente federal vestido de civil.

Qué documentos mostrar al ICE ante un control en el aeropuerto

En colaboración con la Administración de la Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), el ICE comenzó a intensificar su presencia en aeropuertos recientemente, según varios informes de abogados especializados y distintos medios. En estos procedimientos, los agentes generalmente interceptan a los pasajeros en los mostradores y las puertas de llegada.

Los agentes del ICE comenzaron a intensificar los controles en los mostradores de facturación y en las puertas de llegada AFP

En general, los agentes de inmigración que operan en los aeropuertos visten ropa civil. Para evitar problemas, las personas deben saber que, aunque tradicionalmente se aconsejaba que una identificación válida era suficiente para vuelos nacionales, ahora ya no alcanza.

Shannon Shepherd, abogada de inmigración y vicepresidenta de la sección de Chicago de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, declaró en diálogo con The New York Times que su mejor recomendación es evitar los viajes.

Según una guía práctica de la agencia, en general un oficial puede pedir los siguientes documentos a un pasajero:

Documento de identidad con foto , como un pasaporte, licencia de conducir o identificación estatal.

, como un pasaporte, licencia de conducir o identificación estatal. Pasaporte extranjero , especialmente si la persona no es ciudadana estadounidense.

, especialmente si la persona no es ciudadana estadounidense. Green Card o Form I-551 , si la persona afirma ser residente permanente legal. Los mayores de 18 años están obligados por ley a portar prueba de su estatus.

, si la persona afirma ser residente permanente legal. Los mayores de 18 años están obligados por ley a portar prueba de su estatus. Documentación migratoria vigente , según el caso:

, según el caso: Formulario I-94 (registro de entrada/salida).

(registro de entrada/salida).

Documentos que acrediten un estatus temporal, como una aprobación de visa o permiso.



Autorización de Empleo (EAD o Form I-766), cuando corresponda.

Cuáles son los derechos de los pasajeros durante operativos del ICE en aeropuertos

En líneas generales, durante una redada en un aeropuerto de EE.UU., los migrantes deben tener en cuenta que tienen los siguientes derechos:

Representación legal : los casos mencionados en The New York Times cuentan con la intervención de abogados que cuestionan la legalidad de las detenciones, especialmente cuando no hay antecedentes penales.

: los casos mencionados en The New York Times cuentan con la intervención de abogados que cuestionan la legalidad de las detenciones, especialmente cuando no hay antecedentes penales. Solicitar fianza : la mayoría de los detenidos puede comparecer ante un juez de inmigración para solicitar su liberación. En uno de los casos, se autorizó una fianza de 3000 dólares .

: la mayoría de los detenidos puede comparecer ante un juez de inmigración para solicitar su liberación. En uno de los casos, se autorizó una . Demandar al gobierno: la defensa de los pasajeros puede presentar acciones legales contra las autoridades federales si considera que el arresto o el uso de datos de la TSA para fines del ICE es improcedente.

la defensa de los pasajeros puede presentar acciones legales contra las autoridades federales si considera que el arresto o el uso de datos de la TSA para fines del ICE es improcedente. Procesos legítimos: los abogados defienden que tener una solicitud legítima pendiente debería proteger a los migrantes de ser considerados “blancos fáciles”, a pesar de la postura actual del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Las operaciones del ICE en los aeropuertos apuntan a personas con visas vencidas Associated P

Quiénes son los apuntados por el ICE durante los operativos en aeropuertos

En las últimas semanas, se reportaron medidas de control en al menos 15 aeropuertos. En estos controles, el acuerdo entre las agencias ahora incluye a personas con visas vencidas, sin importar si tienen otro estatus en trámite.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Los agentes apuntan a quienes esperan la prórroga de su visa o la residencia permanente y cuentan con permisos de trabajo. Anteriormente, estos migrantes no eran prioritarios para la deportación a menos que hubieran cometido delitos y rara vez eran detenidos en este proceso.

Bajo la presidencia de Trump, esto cambió. “Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”, declaró un portavoz del DHS en un comunicado, citado por The New York Times.

El acuerdo entre la TSA y el ICE ahora incluye a personas sin antecedentes penales sospechadas de violaciones civiles migratorias, según consignó CBS News.