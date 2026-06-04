Vacaciones fiscales para compras escolares en Illinois: las fechas clave para comprar útiles baratos sin impuestos

Las familias de Illinois tendrán una nueva oportunidad de reducir gastos antes del inicio del ciclo lectivo. Como parte del presupuesto estatal para el año fiscal 2027, el estado volverá a implementar una exención temporal del impuesto sobre las ventas para artículos vinculados al regreso a clases. La medida permitirá comprar útiles, ropa, computadoras y otros productos escolares sin pagar el tributo estatal durante un período limitado de agosto.

Vacaciones fiscales en Illinois: cuándo serán las compras baratas sin impuestos

De acuerdo con un comunicado difundido por la oficina del gobernador JB Pritzker, las vacaciones fiscales para las compras escolares se llevarán a cabo entre el 7 y el 16 de agosto de 2026.

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Durante esos diez días, quienes adquieran artículos relacionados con la educación no deberán pagar el impuesto estatal sobre las ventas.

La administración estatal presentó esta medida como una de las iniciativas incluidas dentro del presupuesto de 55.900 millones de dólares aprobado por la Asamblea General de Illinois para el año fiscal 2027.

Según el gobierno estatal, el objetivo es reducir el costo de vida de las familias trabajadoras y ofrecer alivio económico en gastos considerados esenciales.

La oficina de JB Pritzker precisó que la exención alcanzará a quienes compren útiles escolares, prendas de vestir, computadoras y otras necesidades vinculadas al regreso a clases.

Aunque todavía no se difundieron detalles específicos sobre posibles límites de precio o categorías más detalladas de productos, el anuncio oficial confirmó que durante ese período no se cobrará el impuesto estatal sobre las ventas para esos artículos.

JB Pritzker impulsa las vacaciones fiscales como parte de una agenda de alivio económico

A través de una publicación en la red social X, el gobernador JB Pritzker destacó el regreso de esta política y la vinculó con las medidas de apoyo a las familias trabajadoras impulsadas por su administración.

El gobernador de Illinois celebró la medida tributaria User - X de Pritzker

“Bajo mi administración, priorizamos a las familias trabajadoras y brindamos el alivio que tanto necesitan”, expresó el mandatario.

El mensaje coincide con la estrategia económica presentada por el gobierno estatal al defender el nuevo presupuesto. Según el comunicado oficial difundido desde Springfield, la administración considera que las acciones federales recientes y los recortes de financiamiento contribuyeron al aumento de precios y a la incertidumbre económica nacional, por lo que el presupuesto busca ampliar la accesibilidad a la vivienda, la educación y la atención médica.

En ese contexto, JB Pritzker sostuvo que cada elemento del presupuesto fue analizado con el propósito de mejorar la asequibilidad para los residentes del estado.

Cómo funcionarán las compras escolares baratas sin impuestos en Illinois

Según informó NBC Chicago, las vacaciones fiscales para el regreso a clases volverán este verano boreal después de varios años sin aplicarse. El medio recordó que en 2022 el estado implementó una reducción temporal de la tasa del tributo sobre las ventas para productos escolares.

Durante el lapso de vigencia de la normativa, los consumidores que adquieran productos tecnológicos, indumentaria y materiales educativos elegibles estarán completamente exentos de abonar la alícuota @JBPritzker

En aquella ocasión, el impuesto se redujo del 6,25% al 1,25%, lo que permitió a los consumidores pagar una carga tributaria menor durante el período promocional. Sin embargo, esa política no volvió a incluirse en los presupuestos posteriores.

La diferencia principal para 2026 es que el beneficio será más amplio. Según la información difundida por el estado y recogida por NBC Chicago, durante los diez días de vigencia las familias no pagarán impuesto estatal sobre las ventas en los artículos elegibles.

El medio también señaló que este tipo de programas son habituales en varios estados del país norteamericano y suelen estar diseñados para ayudar a los hogares a afrontar los gastos asociados con el inicio de las clases.