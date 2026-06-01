La ley oficial de Illinois que protege tu casa si tienes impuestos atrasados: qué dice la HB 4537

Los legisladores de Illinois aprobaron el sábado 30 de mayo un proyecto de ley que busca evitar que los deudores pierdan sus casas por facturas fiscales impagas. La medida, autorizada por 80 votos contra 35 en la Cámara, aguarda ahora la firma del gobernador JB Pritzker para convertirse en ley.

HB 4537 en Illinois: qué cambia para propietarios con impuestos atrasados

El proyecto de ley 4537 de la Cámara de Representantes, aprobado el sábado por la noche, surge como respuesta a un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. de 2023. Esta resolución estableció que es inconstitucional que los condados o inversionistas se queden con el excedente del valor excedente de una propiedad tras una venta por deuda de impuestos.

La nueva ley de Illinois permite a los propietarios establecer un plan de pagos antes de que se subaste su vivienda Freepik

En concreto, para beneficiar a los propietarios, la norma introduce por primera vez planes de pago para que puedan ponerse al día con sus deudas tributarias antes de perder sus inmuebles. Anteriormente, no existía esta opción de financiamiento.

En un programa piloto en el condado de Cook, el periodo para pagar las deudas y salvar la propiedad se extenderá de dos años y medio a tres años. Para ser elegible en esta etapa, se requiere:

Haber reclamado una exención para titulares de viviendas .

. Que la propiedad se encuentre entre aquellas con la obligación fiscal pendiente más baja.

A su vez, se establecerá un fondo para compensar a los dueños de inmuebles que estén en riesgo de perder el valor acumulado de su vivienda debido a ventas de impuestos recientes. Este fondo se financiará con tarifas adicionales pagadas por los compradores de certificados fiscales.

Subastas por deuda fiscal en Illinois: cómo se devolverá el excedente a los propietarios

La normativa también beneficia a los deudores del Estado de la Pradera que no logren regularizar el pasivo. En los casos en los que la vivienda se lleva a una subasta para cubrir deudas tributarias, bajo el nuevo sistema, el monto que exceda la deuda fiscal, intereses y costos será devuelto al propietario original.

Según la ley, el proceso de remate público se activará específicamente cuando un comprador de impuestos u otra parte interesada desee obtener la escritura de la vivienda.

Bajo la nueva ley, los propietarios de Illinois podrán quedarse con el monto que exceda la deuda cuando se realice la subasta Freepik - Freepik

De esta manera, se llevará a cabo una subasta abierta donde el precio de salida será equivalente al monto total de los impuestos a la propiedad adeudados. Los fondos recaudados se usarán primero para cubrir la deuda tributaria.

La HB 4537 marca un cambio fundamental respecto al sistema anterior, donde los inversionistas podían quedarse con todo el excedente sobre la deuda tras obtener la escritura.

Además, el sistema permite que los propietarios originales también participen como postores en el remate de su propia vivienda.

Cuándo podría aplicarse la reforma fiscal si JB Pritzker firma la HB 4537

Tras su aprobación por la Cámara de Representantes y el Senado estatal, el proyecto espera la firma del gobernador de Illinois, JB Pritzker, para convertirse oficialmente en ley. Una vez que el gobernador firme la propuesta, su implementación seguirá un cronograma específico.

De acuerdo con Chicago Sun-Times, Illinois es el último estado en cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Esto se debe a que los involucrados enfrentaron dificultades para encontrar una solución a nivel estatal.

“Todos estábamos de acuerdo con el 90% del proyecto de ley. La cuestión era cómo garantizar que tengamos una política estatal que funcione para todos, porque el condado de Cook siempre será un poco diferente a los demás”, manifestó al respecto la senadora Celina Villanueva, demócrata de Chicago, diseñadora de la medida, citada por Capitol News.