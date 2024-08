Inflación en EE.UU.: KFC lanza dos combos por cinco dólares para no perder a sus clientes

Este año, los fanáticos de KFC están más que satisfechos, gracias a las nuevas incorporaciones que la cadena hizo al menú, como los Saucy Nuggets y los Apple Pie Poppers, que son del tamaño perfecto para un bocado. Además, los clientes tienen más motivos para alegrarse, ya que lanzó un nuevo sándwich de pollo junto con dos nuevas opciones de comida.

Recientemente, Kentucky Fried Chicken, introdujo una versión renovada y más sabrosa de su clásico de pollo Saucy Sandwich. Esta opción exclusiva para pedidos en línea conserva el pan brioche con mantequilla, los pepinillos gruesos y la mayonesa del original, pero ahora el filete de pollo frito viene bañado en la salsa que el cliente prefiera. Las opciones de salsa son las mismas que se ofrecen para los Saucy Nuggets: Honey BBQ, Korean BBQ, Honey Garlic, Mango Habanero y Chipotle Ranch.

Además del nuevo Saucy Sandwich, KFC añadió dos nuevos menús por solo cinco dólares a su línea económica Taste of KFC Deals, lanzada en abril. Uno de los nuevos combos incluye ocho nuggets de pollo, papas fritas y dos salsas. La otra opción de 5 dólares es el KFC Famous Bowl, que combina puré de papas, maíz dulce, nuggets de pollo, salsa y una mezcla de tres quesos rallados.

KFC presentó una versión nueva y con más sabor de su clásico sándwich de pollo: el Saucy Sandwich (KFC)

Las ofertas de comida de KFC por cinco dólares

Junto con estas dos nuevas ofertas, KFC sigue proporcionando uno de los combos originales que debutaron en abril con el menú Taste of KFC Deals. Esta comida incluye dos piezas de pollo frito (una pierna y un muslo), una galleta y una porción de puré de papas con salsa.

“Con los clientes que buscan más valor en las marcas, estamos ampliando nuestra línea Taste of KFC con nuevos favoritos de los fanáticos de KFC, como nuestros nuggets y Famous Bowls, cada uno por solo 5 dólares”, aseguró Nick Chavez, director de marketing de KFC US, en un comunicado que dio a conocer Eat This, Not That!

KFC no es la única cadena que amplía su menú con opciones de valor en respuesta a la preocupación de los consumidores por el aumento de los precios en los restaurantes. Outback Steakhouse, por ejemplo, recientemente presentó un nuevo menú australiano de tres platos que comienza en solo 14,99 dólares, lo que lo convierte en la oferta más económica del año para la cadena. Incluye sopa o ensalada, un plato principal, un acompañamiento de steakhouse y una porción de tarta de queso estilo Nueva York.

Outback Steakhouse es otra de las cadenas que ofrece descuento en sus menús (Archivo) DaniloQuadros

Burger King también relanzó su menú 5 dólares Your Way en junio y anunció recientemente que extenderá la promoción hasta octubre, debido a su popularidad y propuesta de valor. Además, los miembros del programa Burger King Royal Perks pueden recibir una comida King Jr. sin costo adicional. Esta comida incluye tres opciones principales: una hamburguesa, una hamburguesa con queso o nuggets de pollo, acompañadas de una guarnición como papas fritas, aros de cebolla o puré de manzana. Además, viene con una bebida a elección y un juguete.

LA NACION