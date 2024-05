Viajaban con destino a Nueva York y una extraña niebla invadió el avión: “Parece estar lloviendo en la cabina”

Escuchar

Los pasajeros a bordo de un avión con destino a Nueva York quedaron sorprendidos con una extraña niebla que invadió la cabina. Las imágenes del peculiar suceso fueron publicadas por una usuaria de TikTok, quien mostró en un clip cómo había quedado empapada, así como el rostro desconcertado de otros viajeros por las condiciones de humedad al interior de la aeronave.

Savannah Gowarty, agente de bienes raíces y creadora de contenido, publicó en su cuenta @savinnyc un clip que acompañó con la frase: “Nada mejor que estar en un vuelo de cuatro horas de regreso a Nueva York empapada y fría”. Los usuarios de la plataforma china pronto comenzaron a compartir el posteo, que en un día ha logrado acumular casi tres millones de visualizaciones.

“¿Qué es esto?”, se escucha decir en el clip a la usuaria de TikTok, quien acompañó el video con la frase: “El piloto: ‘Parece estar lloviendo en la cabina’”. Esto indica que el líder de la tripulación notó el extraño suceso e informó a los pasajeros.

En un segundo cuadro del clip, Gowarty muestra cómo camina por el pasillo y su rostro tiene algunas gotas. Luego, hace un acercamiento de su cara y deja ver que está completamente empapada. La mujer también intentó aprovechar el aire acondicionado del avión para secar su ropa: “Esperando que esto se seque al aire en mi posabrazos”, escribió en una segunda parte del video.

La agente de bienes raíces no dio a conocer cuál era la aerolínea en la que viajaba, sin embargo, The New York Post informó que “parecía ser un JetBlue A320″. Aunque usuaria de TikTok no brindó más detalles, causó una serie de reacciones en la plataforma, con cientos de comentarios, entre los que destacó el de una conocida marca de productos para el cuidado de la piel, que escribió: “Vuelo de cuatro horas con bruma refrescante gratuita para una piel húmeda”.

¿Por qué aparece niebla dentro de la cabina del avión?

La revista especializada AFAR explica que lo que se experimenta es la física básica de la formación de nubes. “Mientras los pilotos se preparan para despegar, dejan entrar aire exterior a la cabina con aire acondicionado. Por lo general, se pueden ver las láminas de ventilación junto a los compartimentos superiores, pero algunas también pueden estar cerca del piso”, indica la publicación.

Si el aire fresco entrante tiene un nivel particular de calor y humedad, el vapor de agua en el aire alcanza el punto de rocío cuando se encuentra con el ambiente más fresco de la cabina. Mark Miller, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, sumó: “Este aire frío, que se mezcla con el cálido y húmedo de la cabina, se deposita en el fondo. Y si el aire del habitáculo contiene suficiente vapor de agua, como ocurre en determinados días de verano, se podrían formar nubes”.

El sistema de enfriamiento de un avión está diseñado para reducir la humedad en el aire porque el exceso puede dañar sus componentes. A medida que el aire brumoso circula por la aeronave, se enfría y seca rápidamente, razón por la cual la niebla en la cabina generalmente solo ocurre durante aproximadamente un minuto.

Sin embargo, debido a que el aire exterior debe estar muy caliente y húmedo para provocar la reacción, la niebla en la cabina ocurre con mayor frecuencia en los aeropuertos tropicales y durante los veranos calurosos. Un portavoz de Delta Air Lines declaró a AFAR: “La ‘nube’ o ‘niebla’ que los clientes pueden encontrar en un avión es simplemente la formación de gotas de agua resultantes del encuentro de aire con dos temperaturas diferentes”.

