Irak inicia nuevo capítulo sin la misión de la ONU: enviado

El Irak de la posguerra conducirá su propio futuro después de que Naciones Unidas cierre su misión allí a fin de año, dijo el martes el enviado de la ONU al país.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak (UNAMI) cerrará sus operaciones después de 22 años ayudando al país a transitar desde la inestabilidad tras la invasión y ocupación liderada por Estados Unidos en 2003, así como la caída de la dictadura de Saddam Hussein.

La partida de la UNAMI "representa el inicio de un nuevo capítulo basado en el liderazgo de Irak sobre su propio futuro", dijo Mohamed Al Hassan, jefe de la misión, al Consejo de Seguridad de la ONU durante una reunión dedicada a la situación en Irak.

El año pasado, la misión se extendió por última vez hasta el 31 de diciembre de 2025.

Bagdad expresó que el cierre de la misión de la ONU marca "la culminación del proceso de construcción política iniciado en 2003 tras la caída del régimen dictatorial".

abd/iv/md/mr/nn