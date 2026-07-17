Tom Homan defendió la pausa de los controles vehiculares del ICE y al día siguiente confirmó su continuidad

Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, cambió su postura en menos de 24 horas sobre una de las tácticas más controvertidas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El funcionario había respaldado una pausa temporal en las detenciones vehiculares, pero dio marcha atrás y confirmó que los operativos continuarán después de que Donald Trump expresara públicamente su apoyo a esa herramienta de control migratorio.

Tom Homan defendió la pausa temporal de los controles vehiculares de ICE

Según informó The Washington Post, la controversia comenzó después de que agentes del ICE protagonizaran dos incidentes fatales en un lapso de seis días durante este tipo de procedimientos. Como respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) envió nuevas directrices para suspender temporalmente las detenciones de vehículos vinculadas con inmigración mientras revisaba los protocolos de actuación.

El 14 de julio, durante una entrevista con Fox News, Homan defendió esa pausa. En ese momento, sostuvo que las personas sospechosas de permanecer ilegalmente en Estados Unidos podían ser arrestadas fuera de sus automóviles y reconoció que este tipo de intervenciones podía implicar riesgos para los agentes federales. La medida fue interpretada como una revisión temporal de una práctica que se convirtió en una herramienta habitual dentro de la estrategia de control migratorio de la administración Trump.

Trump rechazó la pausa y los controles vehiculares de ICE fueron reanudados

El panorama cambió rápidamente el 15 de julio, cuando Trump utilizó su red Truth Social para rechazar la suspensión aplicada por las autoridades migratorias. “ICE no puede renunciar a los controles de tráfico”, escribió el mandatario. Además, sostuvo que abandonar esa práctica significaría “caer en la trampa de los delincuentes” y pidió a los agentes que apliquen las leyes migratorias.

El mensaje de Donald Trump donde pide que se reanuden los controles vehicular del ICE Captura de pantalla Truth Social @realDonaldTrump

Poco después, un funcionario de la Casa Blanca confirmó a The Washington Post que la suspensión había sido levantada. Ante las consultas periodísticas, la administración remitió a declaraciones de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, quien aseguró que Trump y el secretario de Seguridad Nacional consideran que las detenciones de vehículos de ICE son una herramienta necesaria para hacer cumplir la legislación migratoria.

Tom Homan confirmó que ICE continuará con las interceptaciones vehiculares

Horas después del mensaje de Trump, Homan volvió a referirse al tema durante una entrevista en Fox News y defendió abiertamente la continuidad de los operativos. "Las detenciones de vehículos son nuestra principal herramienta para realizar nuestro trabajo, y debemos continuar con ello“, afirmó. El funcionario también apuntó contra dirigentes demócratas por las críticas dirigidas a ICE y por cuestionar las acciones de los agentes migratorios.

“Todo se remonta a los demócratas, que quieren atacar continuamente al ICE y decirle a la gente que los evada, que no coopere y que se resista”, sostuvo. Además, lanzó una advertencia que generó repercusión política: “Seguirá habiendo derramamiento de sangre a menos que se callen y dejen que ICE haga cumplir las leyes que ellos mismos promulgaron”.

Tom Homan presumió el incremento en la cantidad de detenciones del ICE AP

Los casos de Texas y Maine que reabrieron el debate sobre los operativos de ICE

Las detenciones de vehículos de ICE se encuentran entre las herramientas más utilizadas por los agentes para localizar y arrestar a inmigrantes que permanecen en Estados Unidos sin autorización legal.

La controversia se intensificó tras dos operativos fatales registrados en menos de una semana. El 7 de julio murió en Texas Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que llevaba más de tres décadas viviendo en Estados Unidos. Posteriormente, las autoridades federales admitieron que no era la persona que buscaban.

Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo Salgado Araujo, se seca las lágrimas mientras habla en una conferencia de prensa, el miércoles 8 de julio de 2026, en Houston (AP Foto/David J. Phillip) David J. Phillip - AP

Seis días después, en Biddeford, Maine, falleció Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, durante otra intervención de ICE. Ambos casos llevaron a la agencia a revisar temporalmente sus procedimientos antes de que la suspensión fuera revertida por la Casa Blanca.