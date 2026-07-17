Navegaban en medio de las inundaciones en Texas y creyeron que habían rescatado un perro, pero la realidad los sorprendió

En medio de las lluvias que afectan a Texas, una salida se convirtió en un rescate inesperado. Dos jóvenes que recorrían en paddleboard las aguas de Lady Bird Lake, en Austin, vieron a un animal en plena lucha contra la corriente y pensaron que se trataba de un perro arrastrado por la inundación, pero al acercarse vieron que era un mapache.

Dos jóvenes rescataron a un mapache arrastrado por la corriente en Texas

Mientras las lluvias golpeaban la zona de Austin, Tucker y Owen salieron a pescar y a grabar contenido, como acostumbran hacer. Según KXAN, ambos navegaban cerca del puente South Congress cuando observaron a un animal que era arrastrado por la corriente desde un túnel.

El Mapache Rescatado En Texas

A primera vista creyeron que se trataba de un perro que intentaba mantenerse a flote. Para confirmar lo que veían, utilizaron sus cámaras con zoom y entonces descubrieron que, en realidad, era un mapache que luchaba por sobrevivir mientras la fuerza del agua lo arrastraba.

Al comprender el peligro que corría el animal, decidieron dirigirse hacia él. La corriente era tan intensa que el mapache comenzaba a hundirse, por lo que Tucker utilizó el remo para levantarlo del agua y subirlo a la tabla de paddleboard antes de continuar hasta la orilla.

El video del rescate muestra al mapache refugiado debajo de las piernas de Tucker durante el trayecto hacia tierra firme. El animal permaneció inmóvil mientras era trasladado.

En declaraciones citadas por KXAN, Tucker explicó cómo vivió ese momento: “Se sintió seguro debajo de mí. No puedo explicar lo que eso me hizo sentir. Después lo llevamos hasta la orilla y salió corriendo sin mirar atrás, sin morder ni hacer ningún sonido”.

La cifra de rescatados y fallecidos por las inundaciones en Texas

Mientras la historia del mapache circulaba en redes sociales, gran parte del estado enfrenta una situación grave. De acuerdo con ABC News, al menos dos personas murieron a causa de las inundaciones que afectan a Texas Hill Country.

El gobernador Greg Abbott confirmó la muerte de dos víctimas de las inundaciones repentinas en Texas Darren Abate - FR115 AP

El gobernador Greg Abbott confirmó que una mujer y un hombre fueron arrastrados por la corriente. Este último se encontraba dentro de una casa rodante cuando ocurrió el incidente.

Además, informó que más de 230 personas ya fueron rescatadas y que unos 2350 efectivos de emergencia participan en los operativos. Las advertencias de inundaciones repentinas continuaron durante tres días consecutivos en la región de Texas Hill Country, donde los ríos y arroyos crecieron de manera extremadamente rápida.

Entre las zonas afectadas se encuentran:

Kerrville

Hunt

Uvalde

Knippa

Pronóstico: el riesgo de inundaciones todavía no desaparece en Texas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el sistema atmosférico que provocó las inundaciones históricas seguirá su desplazamiento durante los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el centro de baja presión, responsable de estas inundaciones históricas, se desplaza lentamente hacia el noroeste Joel Angel Juarez - FR172380 AP

El organismo explicó que la baja presión ubicada cerca de Texas Big Bend comenzará a moverse gradualmente hacia el noroeste. Ese desplazamiento permitirá que disminuya la cantidad de tormentas sobre el centro del estado durante el fin de semana, aunque no eliminará el peligro.

El pronóstico indica que aún es posible que sectores experimenten lluvias muy intensas en la región de Texas Big Bend, lo que podría agravar las inundaciones provocadas por varios días consecutivos de precipitaciones.