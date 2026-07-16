Es oficial: Mamdani confirmó el primer carril de autobuses en el Bronx y otro proyecto en Brooklyn

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, confirmó esta semana avances en la infraestructura de transporte público, con el primer carril de autobuses en el Bronx y la transformación de corredores clave en Brooklyn. Según las autoridades, estas obras agilizarán los desplazamientos de casi 200 mil usuarios cada día.

Mamdani impulsa cuatro proyectos de autobuses en el Bronx y Brooklyn

A través de un comunicado de prensa, la Oficina del Alcalde anunció los avances en proyectos de transporte público en el Bronx y Brooklyn, una semana después de que la gobernadora Kathy Hochul pusiera en marcha un plan integral denominado Next Stop: Fast Buses, Better Service. En ese sentido, Mamdani se refirió al estado actual del tránsito.

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“Los neoyorquinos no deberían perder horas de su vida atrapados en el tráfico en un autobús. Desde el Bronx hasta Brooklyn, estamos construyendo calles que facilitan el tránsito en lugar de mantener a la gente en atascos”, declaró en primer lugar el alcalde. Luego, resaltó el impacto que espera que tenga la medida en la vida diaria de los ciudadanos.

“Estos proyectos agilizarán los desplazamientos, harán nuestras calles más seguras y devolverán un tiempo precioso a casi 200 mil neoyorquinos cada día. Eso es precisamente lo que debería hacer el transporte público”, concluyó. Por su parte, la gobernadora Hochul aludió al plan integral anunciado recientemente y elogió el trabajo de la ciudad en la movilidad urbana.

“Hoy, avanzamos a toda velocidad, impulsando con determinación proyectos que ayudarán a cientos de miles de pasajeros a desplazarse con mayor rapidez y sentando las bases para futuras mejoras en el servicio en los cinco distritos”, sostuvo.

Primer corredor exclusivo del Bronx: horarios, calles y vehículos autorizados

En el Bronx, la ciudad instalará a finales de este año el carril exclusivo para autobuses de Tremont Avenue. La calle es una vía esencial de la línea Bx36, y estos vehículos circulan actualmente a apenas ocho kilómetros por hora (cinco millas por hora), explicaron las autoridades en el mensaje oficial.

La línea también conecta a los pasajeros con las rutas de metro cercanas y el servicio ferroviario Metro-North. En este corredor reside una comunidad que depende del transporte público, ya que el 72% de los hogares no posee un automóvil particular. Además, la calle enfrenta problemas de seguridad, con múltiples heridos en los últimos años.

Para mitigar estas problemáticas, la iniciativa completa incluirá:

Un carril exclusivo para autobuses en dirección este desde Third Avenue hasta Southern Boulevard .

. Un carril exclusivo para autobuses en dirección oeste desde Southern Boulevard hasta Belmont Avenue .

. Un carril compartido para autobuses y bicicletas, con una disposición ligeramente desplazada, en dirección este desde Webster Avenue hasta Third Avenue.

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Con estos cambios, el Departamento de Transporte de la ciudad (NycDot) espera mejorar la seguridad en las intersecciones:

Avenida Tremont y Avenida Webster.

Avenida Tremont y Tercera Avenida.

Avenida Tremont, Bulevar Southern y Crotona Parkway.

Tercera Avenida y Calle 175 Este.

Bulevar Sur, Crotona Parkway y Calle 180.

Avenida Crotona y calle 180.

Tercera Avenida y Calle 180.

Avenida Tremont y Avenida Washington.

El rediseño contará con extensiones de la vereda pintadas que apuntan a acortar las distancias de cruce para los peatones y disminuir la velocidad de los vehículos que giran.

Además, las extensiones de los bordillos se reforzarán con delimitadores flexibles, bloques de granito y espacios para bicicletas para desalentar el estacionamiento ilegal.

En cuanto al carril, según las autoridades funcionará los siete días de la semana, de 6 a 20 hs. Se permitirá la circulación de autobuses, camiones de seis o más ruedas, vehículos de emergencia y vehículos de transporte adaptado (Access-a-Ride) por todo el corredor. Otros automóviles, incluidos taxis y unidades de alquiler con conductor, solo podrán acceder para uso local y deberán salir por el siguiente giro a la derecha disponible.

Brooklyn prepara corredores rápidos de autobuses en Flatbush, Utica y Church Avenue

El otro plan del gobierno busca desarrollar un servicio de autobuses más rápido y fiable en todo el centro de Brooklyn, en donde se concentran tres de los corredores de autobuses más importantes de la ciudad: Flatbush Avenue, Utica Avenue y Church Avenue.

En ese sentido, el NycDot realizará mejoras a corto plazo, que podrán implementarse a partir del próximo año, para dar prioridad a los autobuses. Esto incluye futuros corredores de tránsito rápido en Utica Avenue, Church Avenue y Flatbush Avenue; este último estará operativo en 2030.

El alcalde Mamdani busca darle prioridad a los autobuses en Brooklyn con mejoras a partir del próximo año MTA

Para el desarrollo de la propuesta, se llevará a cabo una campaña de participación comunitaria que incluirá:

Un portal de comentarios en línea, abierto del 15 de julio al 31 de octubre.

Eventos con usuarios de autobuses, que comenzarán el 6 de agosto a las 18 hs en el centro de Brooklyn.

Encuestas a ciclistas, peatones, instituciones locales de salud y educación, empresas y otras partes interesadas.

Participación en eventos de Calles Abiertas, fiestas vecinales y eventos comunitarios.

La Oficina del Alcalde adelantó que el NycDot prevé publicar este otoño planes actualizados para mejorar la prioridad del servicio de autobuses.