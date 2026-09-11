J.D. Vance, vicepresidente de EE.UU., a una persona con una bandera mexicana: “Si amas tanto a México, vete para allá”

Una interrupción durante el discurso de J.D. Vance en la convención republicana de Dallas terminó con una fuerte reacción del vicepresidente de Estados Unidos y una ovación de los asistentes. Una persona que se encontraba entre el público mostró una bandera de México y otra de Palestina mientras interrumpía al funcionario, quien aprovechó el episodio para responderle directamente.

Vance: qué le respondió al manifestante con una bandera mexicana

El episodio ocurrió durante la noche del jueves 10 de septiembre, cuando Vance pronunciaba el discurso central de la segunda y última jornada de la convención de mitad de mandato del Partido Republicano en el American Airlines Center de Dallas, Texas.

El Manifestante Que Interrumpió A Vance

De acuerdo con Fox News, el manifestante apareció entre la multitud mientras Vance desarrollaba su intervención y comenzó a mostrar banderas extranjeras. La persona llevaba una enseña de México y también exhibió otra de Palestina.

La interrupción no apareció en la transmisión oficial de la convención. Sin embargo, Vance hizo referencia al episodio mientras hablaba ante los miles de asistentes al encuentro republicano.

“Lo que la gente que está en casa se perdió es que acabamos de tener a un manifestante interrumpiéndonos y agitando la bandera mexicana”, dijo el vicepresidente.

A continuación, Vance dirigió su respuesta directamente hacia la persona que había protagonizado la protesta: “Bueno, amigo mío, si amas tanto a México, vete para allá. Yo te compraré el boleto de avión”.

La intervención provocó una inmediata reacción en el recinto. Según Fox News, los asistentes comenzaron a corear “¡USA! ¡USA! ¡USA!” mientras el manifestante era retirado del lugar.

Vance pidió unidad republicana rumbo a las elecciones del 3 de noviembre

Según Associated Press, el discurso de Vance tuvo además una función política dentro de una convención organizada con el objetivo de movilizar al electorado republicano antes de las elecciones legislativas de noviembre.

JD Vance Interrumpió Su Discurso Durante La Convención Republicana

Los republicanos enfrentan un escenario complicado debido a la tendencia histórica según la cual el partido que controla la Casa Blanca suele sufrir pérdidas durante las elecciones de mitad de mandato.

Frente a ese panorama, la dirigencia del partido busca aprovechar la capacidad de Donald Trump para movilizar a sus votantes e impulsar también a los candidatos que competirán por bancas en el Congreso, explicó Associated Press.

Vance habló antes que Trump durante la jornada final de la convención. Aunque todavía no confirmó si buscará competir por la presidencia en 2028, su participación fue seguida por su posible papel futuro dentro del Partido Republicano.

El vicepresidente también dirigió duras críticas contra los demócratas y los calificó como “el partido del odio”. Al mismo tiempo, pidió a los republicanos dejar de lado sus diferencias internas para concentrarse en las elecciones de noviembre.

“No entreguen el país a un grupo de personas locas simplemente porque no estén de acuerdo con nosotros en uno u otro asunto de política”, afirmó Vance.

Convención republicana de Dallas: la estrategia de Trump para noviembre

Associated Press señaló que Trump organizó el encuentro con la intención de movilizar a los votantes que suelen acudir a las urnas para respaldarlo personalmente, pero que no necesariamente participan con el mismo entusiasmo cuando se trata de otros candidatos republicanos.

Las palabras del vicepresidente provocaron una ovación inmediata y cánticos de "¡USA! ¡USA! ¡USA!" PATRICK T. FALLON - AFP

Durante la jornada, Trump pidió a los asistentes que votaran en noviembre y llegó a hacerlos participar de una promesa colectiva para acudir a las urnas el 3 de noviembre. “Tienen que hacerme el mayor favor que hayan hecho”, dijo el mandatario a la multitud. “Tienen que hacer esto por mí”.

Además, durante la jornada, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, presentó el escenario electoral como una lucha entre las dos fuerzas políticas y sostuvo que los republicanos no permitirán que los demócratas recuperen la mayoría.

“Es un contraste entre el sentido común y la locura”, afirmó Johnson. “No podemos y no permitiremos que ellos obtengan la mayoría en el Congreso”.