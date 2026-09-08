Trump apuesta a una inédita convención para impulsar a los republicanos de cara a las elecciones de medio término

WASHINGTON.- Acostumbrado a ser el centro de la escena en cada una de sus apariciones, Donald Trump volverá a concentrar los focos durante dos días durante una inédita convención republicana para elecciones de medio término que empieza este miércoles en Dallas, donde el presidente norteamericano buscará revitalizar al partido y a sus simpatizantes de cara al último tramo de campaña para los cruciales comicios del 3 de noviembre, en los que el gobierno pondrá en juego su control del Capitolio.

“Será una «Trump-a-palooza» en la que exhibiremos la agenda «Estados Unidos Primero»”, la bautizó el presidente del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés), Joe Gruters.

El desfile de funcionarios, candidatos y líderes partidarios por el escenario del American Airlines Center culminará las dos jornadas con discursos del mandatario, una apuesta de alto impacto en momentos en que sus índices de aprobación se mantienen en mínimos históricos.

Un cartel afuera del centro de convenciones que espera a Trump JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Partido Republicano, que según las encuestas podría perder a manos demócratas una o ambas cámaras del Congreso, nunca había organizado una convención para elecciones de medio término, cita estelar reservada para los años de comicios presidenciales.

Fue una idea del propio Trump, con la que empezó a coquetear desde hace cerca de un año para posicionarse en el centro de las campañas republicanas aunque el magnate no figure en las boletas.

“Será el mitin más grandioso de todos”, auguró el presidente en su red Truth Social. “Intervendré la primera noche y me quedaré para una clausura anticipada, con mucha música, la segunda noche. ¡Nos vemos en Dallas!”, añadió.

Entre los oradores previstos para la convención figuran el vicepresidente JD Vance; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el fiscal general, Todd Blanche; la exsecretaria de Prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Se espera que Trump hable este miércoles cerca de las 20 (hora local, las 22 en la Argentina).

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en la Sala de Prensa de la Casa Blanca, el 3 de septiembre de 2026, en Washington. Alex Brandon - AP

La intervención de Vance -justo antes del cierre de Trump- será seguida con particular atención, mientras los republicanos empiezan a mirar más allá de las elecciones de medio término.

El vicepresidente es visto como uno de los principales aspirantes –junto al secretario de Estado, Marco Rubio, ausente en la convención por estar de gira en América del Sur– para la carrera por la sucesión del magnate, en 2028.

A diferencia de las convenciones en años de elecciones presidenciales, la que se desarrollará en Dallas (Texas) no establecerá normas partidistas ni se develará una plataforma política, sino que servirá para exaltar lo que el gobierno considera los principales logros de la administración Trump, movilizar a sus simpatizantes y atacar las posturas del ala más radical del Partido Demócrata.

“Comunismo frente a sentido común”, señaló el congresista republicano Riley Moore (Virginia Occidental), que describió el evento como una oportunidad para sentar las bases de la recta final de la campaña hacia el 3 de noviembre. Los comicios podrían redefinir el segundo tramo del mandato de Trump, que en caso de un avance demócrata en el Capitolio quedaría con un margen de maniobra más limitado.

El presidente norteamericano, Donald Trump. AP Photo

La elección de Dallas como sede no fue casual. El estado de Texas concentra dos frentes decisivos para noviembre: una disputada carrera al Senado y un proceso de redistribución de distritos electorales que podría favorecer a los republicanos.

Pese a la presencia de Trump allí, algunos de los candidatos republicanos que disputan elecciones de final abierto contra los aspirantes demócratas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, no estarán presentes en la convención para enfocarse en las campañas locales.

“Es un momento crucial, justo antes de que comience la votación anticipada a nivel nacional”, señaló Johnson en una conferencia de prensa.

Sin embargo, por lo bajo, algunos legisladores e integrantes del Partido Republicano reconocieron a medios norteamericanos que algunas de las ausencias están apalancadas por las crecientes dudas sobre asociarse con un presidente que registra índices muy negativos por el aumento del costo de vida, la guerra con Irán y el manejo de la economía.

De acuerdo a una reciente encuesta de Reuters/Ipsos, el índice de aprobación de Trump se mantuvo estancado en el nivel más bajo de su carrera política, con solo 33% de opiniones favorables.

Una estación de servicio en Monterey Park, California. FREDERIC J. BROWN - AFP

Un sondeo realizado por el sitio Politico a más de 70 candidatos y miembros republicanos había revelado días atrás que la mayoría no planeaba asistir a la convención o aún estaba evaluando si hacerlo.

Algunos lo justificaron con obligaciones previas, como actos de recaudación de fondos o eventos en sus distritos, programados antes de que el RNC fijara la fecha de la convención, en junio pasado. Otros, en tanto, señalaron asuntos de índole personal.

“Simplemente sentí que sería más útil en mi distrito”, dijo, por ejemplo, el representante Tom Barrett, que afronta una disputa pareja para conservar su escaño en el estado de Michigan. “No puedo controlar lo que el presidente diga en la convención, pero sí puedo controlar dónde estoy y qué hago”, explicó a Politico.

El presidente Donald Trump, en un acto. AP Photo/Mark Schiefelbein

Para Trump, las ausencias amplifican el dilema al que se enfrenta en lo que resta de campaña. Por un lado, apuntar a un discurso que movilice a su base más leal del movimiento Make America Great Again (MAGA), con ataques directos a los demócratas socialistas, y por otro, captar a votantes más moderados e independientes.

A medida que se acercan las elecciones de medio término, los republicanos han perdido terreno en distintas encuestas. Una en particular, publicada días atrás, encendió alarmas en el oficialismo de cara a las futuras contiendas electorales.

Según un trabajo de Gallup, la proporción de norteamericanos que se identifican con el Partido Demócrata creció significativamente durante el último año, con la mayor ventaja desde 2008 (10 puntos) sobre los republicanos cuando se les consultó a los votantes con qué partido se identifican.