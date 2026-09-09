“Trump-a-palooza”: la insólita convención republicana que busca cambiar el rumbo de las midterm 2026 en Estados Unidos

El Partido Republicano prepara en Dallas, Texas, un encuentro poco habitual para unas elecciones de medio término. Se trata de una convención de dos días diseñada alrededor de Donald Trump, con discursos, recaudación de fondos y una extensa programación destinada a movilizar a los votantes rojos.

Trump-a-palooza: la convención republicana a medida del presidente

La reunión, que comienza este miércoles en Dallas, fue presentada por sus organizadores como una suerte de escaparate nacional para Trump, sus políticas, los candidatos republicanos y las causas que, según el partido, dan forma a las elecciones de mitad de mandato.

Sin embargo, su formato se aleja de lo que tradicionalmente se entiende por una convención partidaria nacional. Según informó Associated Press, el encuentro combinará características de un mitin político con las de una recaudación de fondos y concentrará buena parte de la atención en el presidente.

La organización la definió como una oportunidad para mostrar los logros de Trump, respaldar a los candidatos y poner el foco en cuestiones centrales para el oficialismo antes de las midterm 2026.

El propio presidente será protagonista durante las dos jornadas. Trump tenía originalmente previsto participar en una de las fechas, pero finalmente su presencia se amplió y tendrá intervenciones ambas noches.

El miércoles ofrecerá el discurso principal, mientras que el jueves volverá a subir al escenario después del vicepresidente J.D. Vance, quien también forma parte de la programación, para cerrar el encuentro.

El presidente del Comité Nacional Republicano, Joe Gruters, resumió el espíritu de la reunión. “Va a ser un Trump-a-palooza”, definió, según Associated Press.

Por qué varios republicanos decidieron no asistir al Trump-a-palooza

Associated Press realizó una encuesta entre más de cuatro docenas de candidatos del partido oficialista y encontró que la mayoría decidió no asistir, todavía no definió sus planes o no respondió a las consultas.

Una encuesta reveló que la mayoría de los candidatos consultados optó por no asistir al "Trump-a-palooza" Manuel Balce Ceneta - AP

El representante republicano de Kentucky James Comer señaló que tenía otras actividades. Lo propio hizo el representante de Georgia Buddy Carter, quien esgrimió una “obligación familiar”.

El costo de participar también provocó resistencia entre algunos legisladores. De acuerdo con una persona familiarizada con la organización, a los miembros republicanos de la Cámara se les solicitaba pagar 25.000 dólares por las entradas y el alojamiento.

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La elección de Dallas como sede coloca a Texas en el centro de una operación política que busca reforzar la influencia de Trump sobre las elecciones legislativas de noviembre.

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La convocatoria pretende servir tanto para exhibir a las principales figuras republicanas como para generar oportunidades de exposición nacional para candidatos que necesitan mantener o ampliar el apoyo entre el electorado que respaldó al presidente.

Entre los participantes figuran dirigentes del liderazgo republicano en el Congreso y miembros del gabinete. También están incluidos el fiscal general, Todd Blanche, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr.

El escenario también contará con candidatos que afrontan algunas de las contiendas más observadas de las midterm. Entre ellos se encuentra Mike Rogers, quien busca ir al Senado por Michigan y disputa una carrera de alto perfil contra Abdul El-Sayed.

También participará Michael Whatley, candidato republicano al Senado por Carolina del Norte, que enfrentará al exgobernador Roy Cooper.