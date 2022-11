Jonnie Irwin, famoso presentador de la BBC, reveló que tiene un cáncer terminal: “No sé cuánto tiempo me queda”

escuchar

Jonnie Irwin reveló que padece cáncer terminal. El presentador de televisión, de 48 años, quien conduce A Place In The Sun y Escape To The Country por la BBC, dijo reveló al medio Hello! que la enfermedad se había iniciado en los pulmones y ahora se extendió al cerebro. “No sé cuánto tiempo me queda”, manifestó a la revista.

Acompañado por su esposa e hijos, el comentarista contó que deseaba que su historia inspirara a las demás personas a “aprovechar al máximo cada día”. Irwin está casado desde 2016 con Jessica Holmes, y son padres de tres pequeños: Rex, de tres años, y los mellizos Rafa y Cormac, de dos.

En una extensa entrevista, el presentador explicó que los primeros síntomas llegaron en 2020 mientras conducía A Place In The Sun en Italia. Cuando conducía, su visión se tornó borrosa. Menos de una semana después de regresar de esa grabación, le dieron seis meses de vida.

Jonnie Irwin ofreció una entrevista a Hello!, donde habló del diagnóstico de cáncer terminal Instagram/@jonnieirwintv

“Tuve que irme a casa y decirle a mi esposa, que estaba cuidando a nuestros bebés, que en breve quedaría prácticamente sola. Eso fue devastador”, dijo, y luego añadió que todo lo que pudo hacer en ese momento fue disculparse con ella. “Me sentí tan responsable...”, siguió.

Entretanto, Jonnie continuó con su trabajo y no le contó a nadie del diagnóstico, pero pensaba que “guardaba un secreto” que se sentía como “un peso sobre su espalda”. “Espero que al revelar esto pueda inspirar a las personas que viven con perspectivas que limitan la vida a aprovechar al máximo cada día, para ayudarlos a ver que pueden vivir una vida positiva, aunque se estén muriendo”, expresó.

Jonnie Irwin está casado con Jessica Holmes Instagram/@jonnieirwintv

El presentador dijo que era consciente de que en algún momento “llegará su hora” y que actualmente hace todo lo que está a su alcance para mantenerse lo más distanciado posible de ese momento. “Se lo debo a Jess y a nuestros chicos. Algunas personas en mi posición tienen listas de deseos, pero solo quiero que hagamos todo lo que podamos como familia”, relató.

Irwin, quien es experto en inmuebles y publica libros y da conferencias sobre el tema, dijo que no sabía con precisión cuánto tiempo le quedaba, pero que trataba de mantenerse positivo y construir recuerdos junto a su familia y sus seres queridos, al considerar que se trataba de “vivir con cáncer, no morir a causa de él”.

"Mis hijos van a crecer sin haber conocido realmente a su papá y eso me rompe el corazón", expresó Jonnie en relación a Rex, de tres años, y a los mellizos Rafa y Cormac, de dos Instagram/@jonnieirwintv

En ese sentido, también compartió que hacer planes con demasiada anticipación ya no formaba parte de su agenda y que a diario se repetía cuáles eran esas pequeñas cosas por la que quería estar presente. “Ahora quiero crear recuerdos y capturar estos momentos con mi familia, porque la realidad es que mis hijos van a crecer sin haber conocido realmente a su papá y eso me rompe el corazón”, manifestó.

Jonnie no descartó ningún tema en la entrevista y habló acerca de la contratación de un seguro de vida, dada la situación que atraviesa. Además, animó a otras personas a que hicieran lo mismo. “Eso me ha ayudado mucho y cuando deje este planeta, lo haré sabiendo que Jess y los niños están en una casa que está completamente pagada y hay un poco de dinero en el banco para que vivan”, cerró.

LA NACION