Elecciones 2026: Trump llama “incompetente” al gobernador de Minnesota y respalda a otro candidato para reemplazarlo

Donald Trump volvió a involucrarse en una contienda estatal y esta vez lo hizo en Minnesota. El presidente respaldó públicamente a Mike Lindell, fundador de MyPillow y uno de sus aliados más cercanos, de cara a las primarias republicanas para gobernador, cuya votación anticipada ya comenzó y que se definirán el 11 de agosto.

El mensaje de Trump sobre las elecciones en Minnesota

A través de un mensaje en Truth Social, Trump apuntó contra Tim Walz, y pidió a los republicanos que apoyen a Lindell. “El ‘Pillow Man’ y uno de los mayores patriotas y trabajadores de Estados Unidos se postula para gobernador de Minnesota para reemplazar a uno de los peores e incompetentes gobernadores de la historia de Estados Unidos”, escribió el mandatario.

El mensaje de Donald Trump en apoyo a Mike Lindell Truth Social @realDonaldTrump

En la publicación, el funcionario destacó la trayectoria empresarial y política de Lindell y aseguró que sería un gobernador exitoso si gana las elecciones. El mandatario recordó además que la votación anticipada para las primarias republicanas ya está en marcha y afirmó que el empresario sería “espectacular” al frente del estado. “Ama de verdad a Minnesota y quiere sacar al estado del olvido y la vergüenza”, sostuvo.

Por otro lado, elogió el rol de Lindell en las denuncias sobre integridad electoral que promovió tras las elecciones presidenciales de 2020. “Nadie ha sacrificado más que Mike Lindell luchando por nuestro país, especialmente cuando se trata de la integridad electoral”, afirmó.

El mensaje concluyó con un respaldo explícito: “Mike Lindell tiene mi completo y total apoyo. No los va a decepcionar”.

Quién es Mike Lindell, el empresario respaldado por Trump en Minnesota

Lindell es conocido por haber fundado MyPillow, una empresa especializada en almohadas y juegos de cama, y por su estrecha relación con Trump. Entre los aspectos más destacados de su trayectoria sobresalen:

Se convirtió en uno de los aliados más visibles del presidente .

. Promovió denuncias de fraude electoral tras las elecciones de 2020, aunque varias de esas acusaciones fueron rechazadas por autoridades electorales, tribunales y organismos estatales.

tras las elecciones de 2020, aunque varias de esas acusaciones fueron rechazadas por autoridades electorales, tribunales y organismos estatales. Enfrentó demandas por difamación relacionadas con esas afirmaciones.

relacionadas con esas afirmaciones. Lanzó su candidatura republicana para gobernador de Minnesota en 2026.

Mike Lindell, candidato en Minnesota, es fundador de la empresa MyPillow, especializada en productos para el descanso Instagram michaeljlindell

Aunque no obtuvo el respaldo oficial del Partido Republicano estatal durante la convención partidaria, decidió continuar en la carrera y ahora recibió el apoyo público de Trump.

El apoyo de Trump llega en un momento clave para Lindell en Minnesota

La carrera por la gobernación quedó abierta después de que Walz anunció en enero que no buscará un tercer mandato. La decisión se produjo en medio de cuestionamientos políticos vinculados a investigaciones sobre fraude en programas estatales, aunque el mandatario no atribuyó oficialmente su salida de la contienda a ese tema.

El actual gobernador, Tim Walz, aseguró que no busca un tercer mandato STEPHEN MATUREN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las primarias republicanas para gobernador de Minnesota se celebrarán el 11 de agosto, mientras que la elección general está prevista para el 3 de noviembre. De acuerdo con especialistas de CBS News, el apoyo de Trump llega en una etapa clave de la campaña y podría fortalecer la posición de Lindell dentro del electorado conservador antes de la definición del candidato que competirá por ser el mandatario del estado.