La nueva orden vehicular del ICE que entra en vigor en todo EE.UU. tras la muerte de dos inmigrantes

La administración Trump ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que suspenda la mayoría de los controles de vehículos tras los tiroteos ocurridos en Texas y Maine, donde murieron dos inmigrantes. Tom Homan, conocido como “zar de la frontera”, aseguró que la medida es “temporal”.

Qué se sabe de la nueva medida sobre las detenciones del ICE

Según informó The New York Times, la orden instruye a los agentes a suspender la mayoría de las paradas de vehículos mientras realizan operaciones en todo Estados Unidos.

La orden obliga a los agentes a suspender la mayoría de las paradas de vehículos MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La normativa solo aplica a la división de Operaciones de Ejecución y Eliminación (ERO, por sus siglas en inglés), la oficina encargada de los arrestos civiles y las deportaciones, y tiene como propósito permitir que los oficiales reciban entrenamiento adicional sobre las tácticas adecuadas para realizar los operativos.

Hasta cuándo se mantiene la suspensión de paradas vehiculares por parte del ICE

Poco después de conocerse la noticia, Homan aclaró que la medida se trata de una “pausa temporal” y no un cambio político permanente. “Es para asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto”, aseguró en una entrevista con Fox News.

El “zar de la frontera” subrayó que la instrucción no va a impedir que el ICE realice arrestos. No obstante, reconoció que el currículo de entrenamiento sobre paradas de vehículos era “bastante extenso”, en comparación con el entrenamiento de la Patrulla Fronteriza. “Las operaciones continúan”, remarcó.

Cuáles son las excepciones para el ICE

CBS News aclaró que los agentes aún tienen permitido realizar las paradas vehiculares en dos situaciones específicas:

Objetivos criminales graves: los agentes aún tienen permitido realizar paradas de vehículos cuando la operación involucre a objetivos que representen una amenaza criminal seria.

los agentes aún tienen permitido realizar paradas de vehículos cuando la operación involucre a objetivos que representen una amenaza criminal seria. Colaboración con otras agencias y órdenes judiciales: se pueden realizar los operativos si los agentes del ERO trabajan en conjunto con otras agencias para detener a sospechosos que tengan órdenes judiciales.

De igual modo, la restricción no se aplica a la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la cual se enfoca principalmente en investigaciones criminales y puede continuar con sus tácticas habituales.

Antecedentes de la decisión del ICE

La medida se hizo efectiva poco después de los tiroteos en Houston y Maine. El primero ocurrió el 7 de julio, cuando Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que había vivido en EE. UU. por más de 30 años sin antecedentes criminales, fue baleado en un operativo del ICE mientras conducía hacia su trabajo con tres pasajeros.

Lorenzo Salgado Araujo vivía desde hacía 30 años en EE.UU. y no contaba con antecedentes penales Karen Warren - FR172172 AP

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que Salgado era el objetivo de la redada, luego admitieron que no era la persona que buscaban, según consignó El País.

El siguiente evento ocurrió el 13 de julio en Biddeford, Maine. Allí, Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, murió baleado en un operativo de la agencia migratoria.