Joseph Webster: “Si este conflicto persistiera, esta será la madre de todas las crisis energéticas”

WASHINGTON.- Un bloqueo persistente al estratégico estrecho de Ormuz que sacude a los mercados globales; la escalada del precio del crudo, que llegó a los 119 dólares por barril; ataques iraníes a instalaciones energéticas en la región, y una inquietud global generalizada de que la crisis energética que disparó la guerra en Medio Oriente haya cruzado una línea roja de efectos aún imprevisibles.

“Si este conflicto persistiera, esta será la madre de todas las crisis energéticas”, advierte Joseph Webster, economista e investigador en el Centro de Energía Global del Atlantic Council, en Washington.

oseph Webster, investigador en el Centro de Energía Global del Atlantic Council, en Washington. Brandon Payne/TEAMPEOPLE

En una entrevista con LA NACION, el especialista en energía y geopolítica, con investigaciones centradas en la competencia estratégica entre Estados Unidos, China y Rusia, explica por qué “no podría descartarse la posibilidad” de una “depresión económica global” si el estrecho de Ormuz permaneciera cerrado a manos de Irán, y remarca que el presidente Vladimir Putin es “sin duda alguna el principal beneficiario” del conflicto bélico en Medio Oriente, que este sábado entró en su cuarta semana.

“Considero fundamental señalar que no estamos ante una mera crisis energética, sino ante una verdadera crisis global de las cadenas de suministro“, indica Webster, internacionalista por la Universidad John Hopkins. Además se mostró crítico de las “improvisaciones” del gobierno de Donald Trump para mitigar la suba de precios de los combustibles, como la reciente autorización temporal que anunció el Departamento del Tesoro para la compra y venta del petróleo iraní varado en alta mar.

-¿Cómo cree que podría evolucionar la crisis energética en caso de que el conflicto bélico se extendiera mucho más?

-Existen varios escenarios, ya ​​que desconocemos cómo se desarrollará la crisis. En el mejor de los casos, el conflicto concluiría en unas pocas semanas y los daños resultantes serían significativos, aunque limitados. Por consiguiente, algunas instalaciones quedarían fuera de servicio durante semanas, si no meses. Los plazos de producción energética se verían retrasados ​​en meses. No obstante, este escenario limitado resultaría perfectamente manejable para la economía mundial. Si el conflicto persistiera más allá de unas pocas semanas —o meses—, es casi seguro que los precios del petróleo alcanzarían máximos históricos, tanto en términos reales como nominales. Sería una situación que resultaría devastadora para la economía global. Probablemente, esto sumiría a la economía mundial en una recesión, e incluso no podría descartarse la posibilidad de una situación cercana a una depresión económica si el estratégico estrecho de Ormuz permaneciera cerrado. En definitiva, nos enfrentamos a un abanico real de escenarios: algunos de ellos limitados, pero otros sumamente inquietantes.

Petroleros y mercantes esperan en el estrecho de Ormuz vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de marzo de 2026. Altaf Qadri - AP

-¿Cómo serían esos plazos respecto a un cierre del estrecho de Ormuz durante meses?

-Resulta difícil predecir con exactitud cómo se desarrollarán los acontecimientos, pero si permaneciera cerrado durante más de tres meses, la probabilidad de una recesión global es muy elevada. Ahora, si estuviera bloqueado durante seis meses, entonces la probabilidad de una recesión severa sería casi inevitable —o casi segura—, y una depresión económica global sería, sin duda, posible.

-¿Podría esta crisis convertirse en un punto de inflexión para los mercados energéticos internacionales?

-Eso dependerá de la gravedad de la crisis. Es posible que termine o que comience a remitir en unas semanas; tal vez Trump capitule en los próximos días, o declare la victoria y se desvincule de la crisis de alguna manera. Pero cuanto más se prolongue la crisis, más drásticos serán los cambios.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. Alex Brandon - AP

-¿Es una ventaja para un país, como por ejemplo la Argentina, ser exportador neto de energía en el marco de esta crisis?

-Incluso los países que son exportadores de energía seguirán enfrentando consecuencias distributivas y, en algunos casos, dicha distribución podría resultar desfavorable para más de la mitad de la población. Supongo que en la Argentina se aplicará la misma lógica: habrá sectores de la economía argentina que se beneficien significativamente de unos precios energéticos más altos. Al mismo tiempo, los consumidores también se verán obligados a afrontar precios más elevados. Los efectos netos variarán; si bien es posible que haya algunos ganadores gracias al aumento de los precios de la energía, también habrá muchos perdedores. Y, en muchos casos, sospecho que el número de perdedores superará al de ganadores.

-Si tuviera que mencionar algunos de ellos, ¿cuáles serían?

-Desde una perspectiva política, queda mucho por escribirse. Pero Rusia es, con gran diferencia, el claro ganador de este conflicto. Las exportaciones energéticas rusas ya están experimentando un auge espectacular. La demanda de petróleo ruso se ha disparado. Muchos barriles que anteriormente estaban sujetos a sanciones ahora se están adquiriendo en el mercado abierto. Y, de hecho, el gas natural ruso podría incluso llegar a exportarse a Europa, algo que resultaba inconcebible hace apenas unos meses. Por consiguiente, Rusia y su presidente, Vladimir Putin, son sin duda alguna los principales beneficiarios de este conflicto.

El presidente ruso, Vladimir Putin, en el Kremlin. GAVRIIL GRIGOROV - POOL

-¿Y cómo impacta la situación en China?

-La historia es diferente. Es un gran importador de petróleo; de hecho, es el mayor importador de energía del mundo. Por lo tanto, la economía china se verá afectada, sufrirá las consecuencias del cierre de estas vías de suministro. Al mismo tiempo, la influencia geopolítica de China podría incrementarse. Cabe la posibilidad de que Irán siga pudiendo exportar petróleo. Ya estamos viendo cómo Arabia Saudita utiliza su oleoducto este-oeste para exportar crudo, y gran parte de ese volumen, casi la totalidad del petróleo iraní, al menos por ahora, tiene como destino China. Tanto Arabia Saudita como otros Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo darán prioridad a China a la hora de realizar sus exportaciones de petróleo. China es su principal cliente, por ende, en ciertos aspectos, tendrá acceso preferente al petróleo que se exporta desde Medio Oriente.

-¿Cree que la batería de medidas de Estados Unidos para reducir el precio del petróleo son las adecuadas?

-Estas improvisaciones están mal planificadas y, muy probablemente, solo reportarán beneficios a corto plazo para Estados Unidos. Es decir, lograrán mantener bajo el precio del petróleo en el corto plazo, pero es como poner una curita sobre una herida de bala. Pasado cierto tiempo, estas medidas dejarán de ser efectivas —si bien esto depende de la naturaleza específica de la crisis—, ya ​​que se impedirá la salida de los circuitos comerciales de una cantidad que ronda el 20% del GNL y del petróleo a nivel mundial. Sencillamente, no existe forma de disimular un déficit de suministro de tal magnitud. Estas liberaciones de reservas ayudarán en el corto plazo, pero resultarán totalmente insuficientes para resolver el problema si la crisis persistiera en el tiempo.

La isla iraní de Kharg, estratégica en el marco de la guerra en Medio Oriente. - - EUROPEAN SPACE AGENCY

-¿Por qué es tan determinante en este conflicto la isla petrolera iraní de Kharg?

-No creo que la administración Trump contara con una estrategia definida al iniciar este conflicto. De hecho, yo diría que, en lo que a estrategia se refiere, simplemente no existía un plan de respaldo. Por consiguiente, la nueva teoría sostenida tanto por el gobierno norteamericano como por el de Benjamin Netanyahu parece ser que la toma de la isla de Kharg obligará a los iraníes a rendirse. Cabe recordar que entre el 80% y el 90% de las exportaciones iraníes transitan a través de esa isla. De ahí que la teoría del caso postule que su toma asestaría un golpe demoledor a la economía iraní, forzando así al régimen de Mojtaba Khamenei, o a lo que quede de él, a capitular. Pero francamente me preocupa cada vez más la capacidad de Estados Unidos para gestionar este conflicto.

El presidente Donald Trump, al bajar del Air Force One. JIM WATSON - AFP

-¿Cuáles son los mayores riesgos para Trump?

-Tengo la sensación de que Trump tal vez ya se ha colocado en una posición en la que solo le quedan dos opciones: perder rápidamente o perder de manera lenta y mucho más dolorosa. Nunca me ha quedado claro cuáles son los objetivos de su administración al gestionar este conflicto. Parecen estar cambiando constantemente las explicaciones sobre la razón por la cual Estados Unidos se encuentra inmerso en esta contienda, y, en realidad, no resulta evidente cuál es su hipótesis de victoria. Por lo tanto, diría que es, sin duda alguna, una de las decisiones más arriesgadas que Trump ha tomado desde que es presidente.

-Si tuviera que comparar esta crisis energética con otras que atravesó el mundo, ¿en qué lugar la ubicaría?

-Si este conflicto persistiera, esta será la madre de todas las crisis energéticas. Estamos hablando de una interrupción del suministro energético que, a mi juicio, no tiene paralelo en la historia moderna. Sin duda, esta situación superaría con creces la crisis del petróleo de la década de 1970. En ciertos aspectos, podría exceder la magnitud de aquella crisis, ya que las interrupciones del suministro serían mucho más significativas. En cierto modo, resultaría sumamente difícil reactivar la producción. Si se produjera un deterioro grave en el complejo de petróleo y gas de Medio Oriente, no se podría restablecer la producción hasta pasados ​​varios meses, si no años. Esto podría tener repercusiones profundas en la totalidad de la economía. Y no se trata únicamente del petróleo y el gas. También se verían afectados los mercados de fertilizantes, en el peor momento posible: justo durante la temporada de siembra. Asimismo, se verán afectados los mercados petroquímicos e, incluso potencialmente, las cadenas de suministro de baterías, debido a que el azufre que se produce en Medio Oriente dejará de exportarse. Por todo ello, considero fundamental señalar que no estamos ante una mera crisis energética, sino ante una verdadera crisis global de las cadenas de suministro, que afecta a todos los sectores por igual.

-¿Qué implicancias internas tiene esta crisis para Estados Unidos, en especial respecto al aumento de los precios de los combustibles para los consumidores?

-Cuanto más se prolongue, más subirán los precios internos. Así pues, existen varios canales de inflación distintos que se activarán si esta crisis persistiera. Ya estamos observando un aumento en los precios de la nafta y el diésel en Estados Unidos. Se está debatiendo la posibilidad de imponer límites —dado que Estados Unidos es un importante exportador de petróleo—, concretamente restringir la exportación de crudo o de productos refinados. Si el gobierno decidiera limitarlas, esto protegería al país, y en cierta medida a los consumidores estadounidenses, de los bruscos picos en el precio del petróleo; sin embargo, es probable que dicha medida resultara temporal. Además, provocaría un gran desorden y caos en los mercados energéticos mundiales. Por consiguiente, si esta crisis continuara, tarde o temprano el consumidor estadounidense terminará viéndose afectado por el costo de los combustibles.

El precio del diesel en una estación de servicio en Hyattsville, Estados Unidos. Stephanie Scarbrough - AP

-¿Y existen otros riesgos inflacionarios?

-Hay otras vías por las que la inflación y las consecuencias económicas se propagarán a través del océano hasta llegar a Estados Unidos. Una de ellas podría ser el aumento de los precios de los productos agrícolas. El diésel constituye un elemento fundamental en la producción agrícola. Asimismo, el amoníaco y los fertilizantes son insumos de vital importancia para el sector agrario. Por consiguiente, con el tiempo, los precios de los alimentos también experimentarían un alza. Y considero que surgirán todo tipo de disrupciones en las cadenas de suministro. Hay un aspecto que sugeriría tener muy presente: el sector petroquímico.

-¿Por qué?

-Los productos petroquímicos, los plásticos y otros artículos están integrados en la totalidad de la economía. Si sus precios aumentaran, o si se produjera un incremento sustancial en los costos de su producción, esto tendría repercusiones potencialmente enormes y generalizadas en toda la cadena de valor, afectando prácticamente a la totalidad de los artículos que consumimos.