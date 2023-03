Justin Bieber canceló las fechas del resto de su gira Justice World Tour

escuchar

Luego de su descanso por cuestiones de salud, Justin Bieber decidió cancelar todos los conciertos que tenía pendientes de su gira Justice World Tour. No lo anunció formalmente él mismo, sino que algunas cadenas de tickets recibieron la noticia. No se tiene la certeza de si en algún momento el cantante continuará el recorrido mundial, ya que hace algunos meses aseguró que su salud era “su prioridad” en este momento.

Sobre su gira actual, algunos sitios como Ticketmaster, de venta de entradas en México y Estados Unidos, muestran sus funciones como canceladas. Es así que los fans en países como EE.UU., Irlanda, Francia, Polonia, Australia, Dinamarca y la República Checa deberán proceder a un reembolso de las entradas ya adquiridas.

Los conciertos de la Argentina están incluidos entre los que Justin Bieber suspendió en septiembre Twitter: @moveconcertsarg

Fue en junio de 2022, un mes después de que comenzó con los shows, que el intérprete de “Baby” anunció que suspendería algunas presentaciones. Luego, en un comunicado emitido por su cuenta de Twitter en septiembre, Bieber informó que los doctores le habían indicado más descanso y tenía que detener un poco la gira por el síndrome de Ramsay-Hunt que padece. Este le inmovilizó el rostro, por lo que decidió tomarse unas largas vacaciones junto a su esposa Hailey Bieber: “Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara”, aseguró entonces la estrella pop. A finales de julio de ese mismo año reanudó la gira, ya que al parecer presentaba un mejor estado de salud.

Así se ve la página de TicketMaster respecto a los conciertos de Justin Bieber www.ticketmaster.com.mx

Ahora, no hay ni siquiera rastro de algún próximo concierto en el sitio oficial del cantante. Los fanáticos de Londres, por ejemplo, recibieron un correo electrónico de la compañía de eventos AXS días atrás, donde se les comunicaba la cancelación: “Lamentamos informarles que los espectáculos de Justin Bieber planeados para llevarse a cabo en el estadio The O2 han sido cancelados. Entendemos que se sientan decepcionados y nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar”.

Esto aplicaría incluso a los shows del cantante canadiense que tendrían lugar recién en 2024. Sin embargo, ni él ni su representante Scooter Braun han abordado el tema. Hasta ahora, al artista solo ha hecho algunas apariciones en redes sociales junto a su esposa y los paparazzi lo han captado de vacaciones. En la Navidad pasada, viajó hasta su país natal a visitar a sus hermanos y a su padre, Jeremy. Asimismo, hace algunos días se lo vio salir de un restaurante de California en compañía de Hailey, luego de presuntamente haber tenido una cita doble con Kendall Jenner y Bad Bunny.

La salud de Justin Bieber

El estado de salud del intérprete de “Love Yourself” es tema de conversación hace tiempo. Todo empezó cuando se le detectó Lyme, una enfermedad provocada por la bacteria Borrelia, que generalmente deriva de la picadura de una garrapata, según Mayo Clinic. Los síntomas, que pueden ir desde la picazón hasta la inmovilización de todo el cuerpo, fueron tan fuertes que Bieber se vio obligado a pausar su carrera y a someterse a un exhaustivo tratamiento médico.

El estremecedor video de Justin Bieber con el que anunció su parálisis facial

Ahora, Justin lidia con el síndrome de Ramsay Hunt, que puede reactivarse en el cuerpo incluso después de varios años de haberse contagiado. Su principal consecuencia ocurre en los nervios faciales.

