El furioso reclamo de los fans de Justin Bieber que pagaron 1500 dólares para su show en México

El canadiense Justin Bieber volvió a México y eligió Monterrey para su regreso triunfal, pues llenó al máximo la capacidad del estadio Mobil Súper, en donde los Beliebers disfrutaron del espectáculo que, aunque fue perfecto para muchos, para otros una parte se convirtió en una decepción, según compartieron en diversos comentarios en redes sociales. Todo se dio después de que algunos fans pagaron más de 1500 dólares para verlo en vivo y tomarse una foto en un meet and greet, pero el cantante lo canceló.

Antes del evento, se formaron las largas filas afuera del recinto. Los primeros en salir al escenario fueron Eddie Benjamin y ¿Téo?, teloneros del show que presentaron sus mejores éxitos. Veinte minutos antes de las diez de la noche, se prendieron las nueve pantallas y Justin enloqueció a sus fans al aparecer en ellas. Luego. los músicos estuvieron en sus posiciones y, para ese momento, la energía de los fanáticos subió al tope cuando vieron al cantante subiendo de su elevador.

En este concierto, Justin Bieber eligió ropa en colores neutros y comenzó con la canción “Somebody” para posteriormente pasar a “Hold On”, “Deserve You” y “Holy”. El canadiense dijo: “Bienvenidos al Justice World Tour, estoy muy contento de estar aquí. Los amo”, y después enloqueció a la audiencia al decir también “México, te amo”. Además, Hailey Bieber, su esposa, estuvo en el show y se quedaría con él en su gira por este país.

Los fans no pudieron conocer a Justin Bieber

No todos disfrutaron al máximo de esta experiencia, pues al parecer el canadiense no le habría cumplido a quienes pagaron por el paquete “Justice VIP Experiencia”, con el que tenían derecho a una foto grupal. La noticia fue una sorpresa, ya que, según reportes en redes sociales, no hubo previo aviso para los fans y se enteraron el día del concierto.

Los seguidores que compraron estos boletos tomaron las redes sociales para pedir su dinero de regreso. Cabe destacar que esta experiencia incluía más aspectos: como un asiento cerca del escenario, recorrido por backstage, promocionales, entrada prioritaria y preventa de mercancía exclusiva, así como un gafete conmemorativo con luz. Y aunque todo esto sí habría ocurrido, no se cumplió aquello que les daba la experiencia completa, conocer a Justin.

Una joven comentó en redes sociales: “Se intentó y se fracasó conocer a Justin Bieber. Regrésenme mi dinero”.

Aunque el concierto fue el domingo, este lunes las peticiones continuaban:

Hasta el momento se desconoce qué pasará con el dinero de las fanáticas, pues sí habrían recibido una parte importante de la experiencia VIP. Hace unos meses, algunas Beliebers de Estados Unidos también tuvieron una situación similar cuando se cancelaron las actividades, aunque esa vez hubo un aviso previo.

Justin Bieber en Monterrey

El concierto reunió a 27.000 Beliebers de todos los estados de México, que viajaron solo para conocer a su ídolo. Bieber volvió tras años de sequía. El país norteamericano ha acogido al canadiense en tres ocasiones: En 2011, con la gira My World Tour, en 2017, con Purpose Tour y, por último, en 2022, con Justice Tour.

Setlist del concierto de Justin en Monterey

A continuación, algunas de las canciones que interpretó.:

Somebody

Hold On

Deserve You

Holy

Where Are Ü Now

What Do You Mean?

Yummy

Hold Tight

Love Yourself

Off My Face

Confident

All That Matters

Honest

Sorry

Love You Different

As I Am

Ghost

Lonely

2 Much

Intentions

Boyfriend

Baby

Peaches

Anyone

La siguiente parada son sus conciertos el 25 y 26 de mayo en el Foro Sol de Ciudad de México y terminará con su gira en Guadalajara el 28 de mayo.