Horas después de aterrizar en Madrid, Kilmar Ábrego García habló en público por primera vez desde que dejó Estados Unidos. En una conferencia de prensa virtual el miércoles 25 de noviembre, el salvadoreño que se convirtió en símbolo de la política migratoria del gobierno de Donald Trump dedicó un mensaje a quienes atraviesan su misma situación: “A esa gente le pido que no caigan, que levanten la cabeza, como yo me fui, con la cabeza en alto y de pie ante todo el mundo”, dijo, según Univision. Y cerró: “No le bajaré la cabeza a nadie”.

Qué dijo Kilmar Ábrego García desde España tras dejar EE.UU. y qué plantea su abogado sobre su regreso

Ábrego habló junto a su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, y a la organización We Are CASA. “Me siento libre y celebrando mi libertad”, afirmó, según EFE. “Al principio sí tuve miedo, pero ahora no tengo miedo de enfrentar, como ya enfrenté, a un gobierno”.

El ciudadano salvadoreño Kilmar Abrego García, quien fue deportado por error de Estados Unidos —hecho que lo situó en el centro de una controversia sobre las deportaciones masivas del presidente Donald Trump—, llega al aeropuerto de Madrid el 25 de noviembre de 2026 Francisco Seco - AP

También respondió a la idea de que su salida fue una derrota. “El gobierno [de Trump] no decide dónde continúa mi historia. Yo y mi familia decidimos nuestro futuro”, sostuvo. Sobre sus próximos pasos, dijo que tiene “muchas opciones” y que todavía no eligió.

Sandoval-Moshenberg presentó la estadía en España como temporal. “Lo que vamos a hacer durante los próximos dos años es una pausa, pero una pausa y regresamos”, dijo, según EFE. En declaraciones citadas por Univision, aseguró que su cliente “regresará a Estados Unidos como residente permanente legal bajo la próxima administración”. Según CBS News, el abogado reconoce que ese camino requeriría una dispensa difícil de conseguir.

El ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error de Estados Unidos —situación que lo convirtió en el centro de una controversia sobre las deportaciones masivas del presidente Donald Trump—, hace gestos desde el interior de una furgoneta a su llegada al aeropuerto de Madrid el 25 de noviembre de 2026 OSCAR DEL POZO - AFP

El abogado contrastó la forma en que se fue con lo que, según él, buscaba el gobierno. “En lugar de volar con ICE Air, voló con United Airlines”, dijo a CBS News. “En lugar de estar con grilletes, estaba en clase económica premium”.

Cómo fue la salida de Ábrego García

Ábrego dejó Estados Unidos el martes 24 de noviembre en un vuelo comercial de United Airlines desde el aeropuerto de Dulles, en Virginia, acompañado por su esposa, Jennifer Vasquez Sura, y su abogado. Pagó el pasaje él mismo y entró a España con pasaporte salvadoreño.

Kilmar Ábrego García (centro), de nacionalidad salvadoreña, abandona el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Alberto Ortega - EUROPA PRESS DPA

La salida se ordenó en el caso federal que tramitaba la jueza Paula Xinis, de la Corte de Distrito de Maryland. Según CBS News, Xinis firmó una orden sellada que establecía que debía irse a más tardar ese martes y que obligaba al gobierno a levantar cualquier retención que le impidiera embarcar. Tras recibir la confirmación de que se había ido, la jueza cerró el caso.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dio su propia versión. “Para que quede claro: Kilmar Ábrego García salió de EE.UU. en virtud de una orden de deportación”, publicó en X. “Pagó su propio vuelo y no recibió incentivos. NUNCA se le permitirá volver a entrar a Estados Unidos”. El secretario del DHS, Markwayne Mullin, anunció que Ábrego se había “autodeportado” a España y repitió la acusación de que pertenece a una pandilla, algo que él niega.

Un caso que empezó con una deportación por error

En 2019, un juez de inmigración le había concedido protección contra la deportación a El Salvador por amenazas de una pandilla. Aun así, en marzo de 2025 fue enviado a ese país y encerrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en lo que el propio gobierno reconoció como un error administrativo. En abril de 2025, la Corte Suprema ordenó “facilitar” su regreso, que se concretó en junio.

El ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error de Estados Unidos —situación que lo convirtió en el centro de una controversia sobre las deportaciones masivas del presidente Donald Trump—, hace gestos desde el interior de una furgoneta a su llegada al aeropuerto de Madrid el 25 de noviembre de 2026 OSCAR DEL POZO - AFP

El mismo día de su vuelta se conoció una acusación penal en Tennessee por transporte de migrantes, vinculada a un control de tránsito de 2022. El 22 de mayo de 2026, el juez Waverly Crenshaw la desestimó al considerar que había indicios de una persecución vengativa. El Departamento de Justicia apeló y, según CBS News, los alegatos ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito están previstos para febrero.

Mientras tanto, el gobierno intentó enviarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia. Costa Rica, el destino que él prefería, quedó descartada. Ábrego vivía en Maryland con su esposa, ciudadana estadounidense, y sus hijos.

El caso también se siguió de cerca en el Congreso. El senador demócrata Chris Van Hollen, que lo visitó en El Salvador en 2025, advirtió que con casos así “ponemos en riesgo los derechos constitucionales de todas las personas, no solamente de un hombre”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.