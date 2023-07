La apasionada foto con la que Julia Roberts celebró en redes su aniversario de casada

escuchar

Julia Roberts es desde hace décadas una de las máximas estrellas de Hollywood, tras saltar a la fama por su papel en Pretty Woman (1990). Bautizada como la Novia de América, su belleza natural, carisma y talento se volvieron inconfundibles para muchos cinéfilos. En su trayectoria también se destacó por romper paradigmas, incluso en su vida privada, la cual suele mantener muy íntima. Hace 21 años se casó con Danny Moder, un director de fotografía reconocido en el medio. Su amor resistió al paso del tiempo y, tras dar el sí en una ceremonia privada, el 4 de julio de 2002, este martes celebraron su 21º aniversario. Roberts demostró que su relación, que curiosamente nació en un set, florece fuera de las convenciones de la industria al compartir en Instagram una original foto.

La actriz de 55 años brinda por el amor. En la foto se le ve con su esposo compartiendo un beso apasionado, con la descripción “21″, que acompañó con algunos hashtags. Entre ellos, “amor verdadero”, “de aquí en adelante” y “claro que sí”, en sus respectivas traducciones al español. Aunque limitó los comentarios de la publicación, sus amigos más íntimos y compañeros del medio pudieron reaccionar con felicitaciones.

La foto con la que Julia Roberts celebró su aniversario @juliaroberts

La pareja tiende a tener su vida personal alejada de la mirada pública, pero en ocasiones especiales deja a sus seguidores adentrarse en los detalles de su relación y familia. Para el anterior aniversario de casados, cuando cumplieron dos décadas juntos, Roberts celebró con una foto en la que besaba a su marido. Por su parte, Moder no se quedó atrás y publicó una tomada antes de la boda.

La foto que Julia Roberts compartió con Danny Moder el año pasado @juliaroberts

“Hoy empezamos nuestro 20º año de matrimonio. Esta foto fue en un camino polvoriento antes de esa gran idea, solo aferrándome a esta hermosa chica un día a la vez”, escribió. En una entrevista con la actriz para el programa This Morning de CBS, abordó cómo era su “vida de ensueño” y destacó: “Cuando no estoy trabajando, (ser ama de casa) es mi empleo tiempo completo. No es arco iris y gatitos todos los días, pero me trae mucha alegría”, afirmó en octubre pasado. “La vida que he construido con mi marido y la que hacemos con nuestros hijos, eso es lo mejor. Volver a casa al final del día, triunfante, con ellos”.

La película con Brad Pitt que cambió para siempre la vida de Julia Roberts

Como ocurre con muchos romances en Hollywood, Julia Roberts y Danny Moder se conocieron en el set, en 2001, mientras filmaban The Mexican, protagonizada por la actriz y Brad Pitt. Aunque en ese momento el actor también estaba en el punto alto de su carrera, considerado uno de los hombres más atractivos, no fue él quien causó el flechazo, sino Moder.

Su historia de amor tuvo un inicio escandaloso, dado que había una tercera persona involucrada, Vera Steimberg, una importante maquilladora argentina que era la esposa de Moder en ese momento. Además, según los reportes, Julia era novia de Benjamin Bratt. A pesar de esos impedimentos, la actriz y Moder empezaron un noviazgo.

Julia Roberts y Danny Moder junto a sus tres hijos

Luego de que el director de fotografía solicitara el divorcio, se casó con la ganadora del Oscar, un 4 de julio de 2002, en una boda muy privada que también coincidió con los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos. La pareja tiene tres hijos: los mellizos Hazel y Phinnaeus, que nacieron en 2004, y su hijo Henry, que llegó al mundo en 2007.

LA NACION