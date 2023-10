escuchar

Un fotógrafo amante de la vida natural captó un sorprendente momento mientras recorría el St. Marks National Wildlife Refuge, localizado al sur de Tallahassee. El hombre de Florida, que con paciencia esperaba el mejor momento para inmortalizarlo con su cámara, fue testigo de una lucha campal en un pantano, donde vio a una garza azul con algo atorado en su pico y cabeza.

Emocionado por lo que ocurría frente a sus ojos, el fotógrafo, identificado como George Stinson, empezó a fotografiar el momento, aunque por la distancia no estaba seguro de lo que el ave tenía enredado en el cuerpo. Sin embargo, sospechaba que se trataba de algo “absolutamente único”, dijo, de acuerdo con declaraciones retomadas por USA Today. Cuando regresó a su casa y revisó las fotos, se dio cuenta exactamente de lo que había pasado con la garza: estaba en plena batalla contra una serpiente.

La serie de fotos obtenidas en el pantano del Refugio Nacional de Vida Silvestre St. Marks atraparon la atención de todos los seguidores del perfil St. Marks and St. Vincent National Wildlife Refuges Photography Group, en Facebook, donde fueron publicadas. “George, estos son definitivamente tus 15 minutos de fama. ¡Es la mejor foto! ¡Felicidades y disfruta!”, le escribió una de sus admiradoras. El posteo acumula hasta el momento cientos de reacciones.

“Las grandes garzas azules se comen cualquier cosa”, dijo el fotógrafo. “Así que esta agarró una serpiente que estaba demasiado enojada para manipularla”, agregó. Aunque la especie de la serpiente no es catalogada como venenosa, el espectáculo de la naturaleza fue impactante para Stinson y su comunidad en redes sociales. “Es una serpiente de agua de Florida, no venenosa e inofensiva (Nerodia Floridana), lo cual es realmente un hallazgo genial”, le escribió otro conocedor de los animales.

Ese lunes no hubo daños que lamentar: George Stinson obtuvo varias de las mejores fotografías de su vida, la garza azul no resultó dañada y la serpiente logró escapar del gran pico del ave. “Por lo general, cuando tomas una fotografía como esta, sabes que es buena porque tu corazón se acelera”, comentó el hombre, según el medio citado. Tras retirarse del Florida Department of Revenue, Stinson comenzó a dedicarse a la fotografía de naturaleza, quizá inspirado por los espacios de Florida.

La tortuga que regresó a su casa tras años extraviada en Florida

Esta no es la única historia de animales en Florida que cobró relevancia esta semana, cuando también se conoció el destino de una tortuga sulcata africana escapista. El departamento del sheriff de Putnam describió en Facebook uno de los encuentros más extraños: vieron a una tortuga de esta especie que caminaba por una de las calles principales del poblado de Interlachen. Lo más sorprendente es que el reptil se parecía a una mascota reportada como extraviada en 2020 y estaba a solo ocho kilómetros de donde su dueño la perdió. Gracias a los reportes, comprobaron que se trataba del mismo animal.

Al parecer, a la tortuga le tomó tres años recorrer una distancia calculada en pocos minutos, según el mapa que compartieron en Facebook. “Si hubiera usado Google Maps, habría llegado allí en ocho minutos”, se leía en uno de los comentarios publicados en la plataforma. Una vez rescatada, los rescatistas llevaron al ejemplar para su revisión, antes de regresarlo con sus dueños.

