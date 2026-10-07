La carrera para liderar la ONU continúa abierta: Grynspan sigue como favorita con Grossi al acecho

WASHINGTON.- La quinta votación indicativa del Consejo de Seguridad para definir la sucesión de António Guterres como secretario general de la ONU volvió a evidenciar que la carrera continúa abierta, con la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan aún liderando las preferencias, pero con un retroceso respecto a la anterior ronda, y el diplomático argentino Rafael Grossi en segundo lugar y manteniendo sus posibilidades de cara a la siguiente ronda.

En la votación secreta llevada a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, según las filtraciones de los medios especializados, Grynpsan perdió un “apoyo” (cayó a nueve) y sumó tres rechazos (aumentó a seis), mientras que Grossi perdió dos “apoyos” (bajó a seis) y mantuvo los siete rechazos de la ronda anterior (tuvo además dos “no opinión”).

Cerca del candidato argentino lo tomaron como una “muy buena” jornada y que sigue en carrera. “Son señales muy positivas porque las dos candidatas que estaban delante cayeron mucho”, evaluaron en el entorno de Grossi. “Lo importante es la estabilidad y que quedó en el segundo lugar”, añadió una fuente consultada por LA NACION.

El diplomático argentino Rafael Grossi, candidato a secretario general de las Naciones Unidas. MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Analistas con conocimiento del proceso evaluaron que el de esta miércoles no fue un buen resultado para Grynspan, a pesar de aún ser la que reunió más apoyos, ya que en esta ronda buscaba consolidar o mejorar los números que había obtenido la semana pasada.

En tanto, la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett cayó al tercer lugar (con cinco “apoyos”, nueve “no apoyos” y un “sin opinión) y quedó de momento relegada en la disputa. De esta forma, la contienda para liderar la ONU sigue abierta mientras se extiende la falta de de acuerdo entre las potencias con derecho a veto.

La votación de este miércoles volvió a ser sin papeletas de colores, por lo que se desconoce cómo fue la elección de cada uno de los 15 miembros del Consejo, entre ellos los cinco que tienen derecho a veto (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, el llamado P5).

En la anterior ronda, la semana pasada, Grynspan -​secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo- se había consolidado como la principal candidata al mejorar sus números respecto a la votación previa, con 10 “apoyos”, tres “no apoyos” y dos “no opinión”. Sin embargo, esta nueva votación expuso -según los expertos- que enfrentaría resistencias de Washington por tener el respaldo de Pekín.

La candidata a la secretaría general de la ONU Rebeca Grynspan, en Ginebra. CYRIL ZINGARO - EFE

Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y cuya candidatura fue impulsada por el gobierno de Javier Milei, había recuperado terreno en la anterior ronda (subió a ocho “apoyos”), pero aún con un alto número de rechazos (siete, que se mantuvieron en esta ronda) que marcabas las dificultades de su postulación.

Grecia, que asumió la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad el 1 de octubre pasado, buscaría fijar una fecha para la sexta votación el 16 de octubre, y podría ser la primera con papeletas de colores (aún no hay confirmación al respecto).

Mientras que en las fases preliminares, llamadas straw polls, todos los miembros del Consejo votan con papeletas idénticas (blancas) para evaluar los apoyos a los candidatos, en etapas posteriores el Consejo adopta papeletas con colores diferenciados para distinguir los votos emitidos por el P5 -y sus posibles vetos- de los de los diez miembros no permanentes.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de la ONU. Yuki Iwamura - AP

Para imponerse en la ronda final -que no tiene fecha definida-, un candidato necesita reunir al menos nueve votos en el Consejo y evitar el veto de cualquier miembro del P5. Tras ese respaldo, los 193 Estados miembros de la Asamblea General suelen ratificar al aspirante recomendado.

El mandato de Guterres termina el 31 de diciembre y la definición debería llegar antes de esa fecha, aunque no se descarta ningún escenario dada la evidente falta de consenso en el Consejo de Seguridad tras cinco rondas indicativas.

En esta quinta votación indicativa, el expresidente senegalés Macky Sall quedó en el cuarto lugar (con cinco apoyos y diez rechazos). Le siguieron el político ugandés Olara Otunnu -excandidato presidencial opositor y antiguo funcionario de Naciones Unidas-, con tres apoyos y 12 rechazos; y las diplomáticas ecuatorianas María Fernanda Espinosa (3-9-3) e Ivonne Baki (0-14-1). Tras la tercera ronda, la expresidenta chilena Michelle ‌Bachelet había decidido no continuar con su candidatura.

El diplomático ugandés Olara Otunnu, candidato a secretario general de la ONU. UN Photo - XinHua

Las tensiones geopolíticas entre los miembros del P5 en diversos asuntos globales, como la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y el plan nuclear iraní, han dificultado el proceso de elección para encontrar al sucesor de Guterres.

La candidatura de Grossi, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, ha enfrentado diversos obstáculos, con críticas públicas del gobierno de Vladimir Putin por su rol al frente del OIEA en el marco de la guerra con Ucrania, e indicios de que el régimen de Xi Jinping se decantaría por un respaldo a Grynspan. En ese sentido, solo un acuerdo entre ambas potencias con la administración Trump podría destrabar su situación.

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi. 川澄裕生 - Kyodo News

En tanto, la creciente tensión entre la Argentina y el Reino Unido por el diferendo que mantienen sobre la soberanía de las Islas Malvinas también podría ser una eventual traba para la candidatura de Grossi, aunque el postulante argentino -dado su perfil de diplomático de carrera- se ha mostrado confiado en que Londres no objetaría su postulación por este asunto.

Además del P5, el Consejo está integrado por diez miembros no permanentes (Bahréin, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, República Democrática del Congo y Somalia).