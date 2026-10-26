La Casa Blanca se mantiene en silencio tras el triunfo de Lula y los demócratas presionan para que se reconozca el resultado

WASHINGTON.- El último pronunciamiento -muy escueto- de Donald Trump sobre el balotaje en Brasil, en el que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso con un histórica remontada, fue el domingo al mediodía en los jardines de la Casa Blanca. “Estamos observando”, le respondió a un periodista brasileño. Desde ese momento, el silencio prevalece en el gobierno norteamericano ante la sorpresiva derrota de su aliado y candidato opositor, Flavio Bolsonaro, que se negó a reconocer los resultados.

Mientras varios de los mandatarios latinoamericanos cercanos a Trump optaron con el correr de las horas por reconocer el triunfo de Lula -no fue el caso aún de Javier Milei ni del salvadoreño Nayib Bukele-, ni el presidente norteamericano ni el Departamento de Estado, que lidera el secretario Marco Rubio, emitieron comunicaciones oficiales.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. Jacquelyn Martin AP

Puertas adentro, en la administración republicana debe estar en debate cómo posicionarse a raíz del discurso de Flavio Bolsonaro en Brasilia en el que pidió la anulación de los resultados por un “cambio en las reglas del juego” tras la decisión Cristiano Zanin, de uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) de extender el horario de votación a pedido de la campaña de Lula.

Según el diario Folha de S. Paulo, el gobierno de Trump decidió retener la publicación de un comunicado formal del Departamento de Estado -como es habitual en cada elección- en el que felicitaba a la población de Brasil por el balotaje. Sin embargo, de acuerdo al artículo, hubo una la instrucción de posponer su publicación para “evaluar” la situación.

El senador Flavio Bolsonaro, en Brasilia, tras conocerse los resultados del balotaje en Brasil. Eraldo Peres - AP

Mientras la Casa Blanca demora su pronunciamiento, entre los demócratas sí hubo un reconocimiento del triunfo de Lula -por una diferencia de 4,4 millones de votos sobre el senador y candidato del Partido Liberal (PL)- y llamados a que la administración Trump también acepte los resultados.

El bloque demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encargado de supervisar la política exterior norteamericana y que es liderado por el congresista Gregory Meeks (Nueva York), felicitó a Lula por su victoria electoral.

RM @RepGregoryMeeks: Congratulations to Lula on his electoral victory. The Brazilian people have made their voices heard, and I look forward to working with the incoming government. The Trump administration must support a peaceful and orderly transfer of power that reflects the… https://t.co/6X6tfTjuHH — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) October 26, 2026

“El pueblo brasileño ha hecho oír su voz, y espero con interés trabajar con el próximo gobierno. La administración Trump debe apoyar una transferencia de poder pacífica y ordenada que refleje la voluntad del pueblo brasileño y respete el proceso democrático”, señaló Meeks mediante una comunicado en X.

También la senadora demócrata por Nuevo Hampshire Jeanne Shaheen, que se desempeña como la miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, felicitó a Lula por su reelección.

“Anoche, el pueblo habló en una de las mayores democracias del mundo [...] Aliento a todos a respetar el proceso electoral”, expresó Shaheen, con un mensaje elíptico para el gobierno de Trump ante su silencio sobre los resultados.

“Last night, the people spoke in one of the world’s largest democracies. Congratulations to Brazilian President Lula on his reelection, and I encourage all to respect the electoral process.” -@SenatorShaheen https://t.co/SbslrncOIK — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) October 26, 2026

Entre los demócratas hubo más voces en respaldo al triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT), algunos con dardos explícitos contra el propio Trump, quien en campaña evitó dar un respaldo formal a Flavio Bolsonaro como sí había hecho con otros líderes de la región.

“A pesar de que los oligarcas de la gran tecnología y Trump inclinaran la cancha en su contra, Lula prevaleció. Él continuará luchando por los trabajadores brasileños y la democracia durante los próximos cuatro años”, sostuvo el veterano senador Bernie Sanders (Vermont), uno de los principales referentes del ala izquierdista del Partido Demócrata.

En tanto, la congresista demócrata Sydney Kamlager (California), quien es co-presidente del Caucus sobre Brasil en el Congreso, sostuvo que “mientras el candidato perdedor se niega a conceder, es crucial que la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, reafirme su apoyo al proceso democrático de Brasil y respete la voluntad del pueblo brasileño”.

As Co-Chair of the Congressional Brazil Caucus, I congratulate President Lula on his re-election. I look forward to continuing the U.S.-Brazil partnership on climate action, democracy, and workers’ rights.



The Brazilian people have made their voices heard. As the losing… — Congresswoman Sydney Kamlager-Dove (@RepKamlagerDove) October 26, 2026

Otro de los que no podía quedar ajeno a los saludos a Lula fue el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que se reunió con el presidente brasileño el mes pasado en Nueva York, en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.

El referente del socialismo democrático, movimiento que ha ganado terreno en Estados Unidos de cara a las elecciones de medio término del 3 de noviembre, primero felicitó a Lula a través de X y luego se pronunció sobre el balotaje en un evento.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, intercambian camisetas de fútbol mientras hablan con los periodistas tras reunirse en Nueva York, el mes pasado. DAVE SANDERS - POOL

“Ayer, cuando volvía a casa, acabábamos de bajar del puente cuando varios neoyorquinos salieron en masa de un bar y no paraban de corear el nombre de Lula. Creo que es una muestra de que los neoyorquinos están entusiasmados en los cinco distritos [de la ciudad]”, contó Mamdani.

“Felicito al presidente Lula y creo que es una señal de que un pueblo unido nunca será derrotado”, añadió.

🎥 El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani felicita a Lula por su vistoria en Brasil. "Felicito al presidente y creo que es una señal de que un pueblo unido nunca será derrotado", expresó pic.twitter.com/e9XGq5yoIW — EL PAÍS México (@elpaismexico) October 26, 2026

“Brasil le mostró al mundo que la voluntad del pueblo es más fuerte que los autoritarios que intentan suprimirla. Felicitaciones presidente Lula y felicitaciones Brasil”, escribió en X la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), otra de las dirigentes de alto perfil del del movimiento Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés).

Por su parte, ante la ausencia de un pronunciamiento de Estados Unidos sobre el resultado de las elecciones del domingo, el asesor especial de Lula para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, señaló que la Casa Blanca no puede oponerse a la decisión de las urnas en Brasil.

“No existe tal cosa como el reconocimiento de un gobierno. A menos que haya una manifestación en sentido contrario, esto no preocupa. El mundo entero ya se pronunció. Estados Unidos no puede oponerse al resultado electoral. Brasil es un país independiente y tendrá buenas relaciones con Estados Unidos”, indicó Amorim al diario O Globo.