La casa en el faro que se vende por $10 mil dólares pero con una importante advertencia

El próximo 15 de junio, la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos pondrá a la venta una casa en el faro ubicada en Michigan. La transacción se hará a través de una subasta en línea y la puja inicial es de US$10.000, lo que ha llamado la atención de los posibles compradores, quienes consideran que es una tarifa baja para el inmueble histórico. Si bien parece una gran oferta, la propiedad esconde un secreto que pocos conocen, ya que hay un motivo por el que las personas no podrían vivir ahí jamás.

El Keweenaw Waterway Lower Entrance Light forma parte de los cuatro faros que la GSA pondrá a la venta en subastas públicas. Los funcionarios explicaron en un comunicado que hay otros seis inmuebles de este tipo que serán regalados a entidades gubernamentales y sin fines de lucro. Se trata de un número récord de faros que serán puestos a disposición de otras personas por parte de la administración. Los nuevos propietarios deberán comprometerse a hacer las reparaciones que los inmuebles necesiten, además de que tendrán que preservar los edificios.

Las personas que quieran vivir en el faro deberán enfrentarse a muy bajas temperaturas Administración de Servicios Generales

Los interesados del Keweenaw Waterway Lower Entrance Light son atraídos por el precio bajo y por el deseo de tener un hogar único. No obstante, hay una razón por la que deberían considerar no hacer la inversión. Se debe a un tema climatológico. En Michigan, estado donde se ubica el faro, las temperaturas pueden descender por debajo del punto de congelación del agua durante largas temporadas del año.

El Keweenaw Waterway Lower Entrance Light está ubicado al final de un rompeolas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. Administración de Servicios Generales

Por lo tanto, las condiciones de vida se complicarían aún más para quienes decidan vivir en una vivienda sobre el mar. Como en la mayoría de estas torres, las personas tendrían que acceder a ellas a través de barcos. No obstante, estos viajes no podrían llevarse a cabo si el agua está congelada, como ha sucedido en años anteriores. Por lo tanto, los habitantes tendrían que permanecer en su peculiar hogar durante varios meses, sin la posibilidad de salir, detalla The Sun.

El Keweenaw Waterway Lower Entrance Light mide aproximadamente 93 metros cuadrados y tiene 23 metros de altura, según señala la página oficial de la GSA. Fue inaugurado en 1919 y se ubica al final de un rompeolas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., en el condado de Houghton. En 2014 entró al Registro Nacional de Lugares Históricos y se pondrá a la venta debido a que su actual propietario no cumplió con los requisitos de la Ley Nacional de Preservación de Faros de 2000.

El interior del faro mide alrededor de 90 metros cuadrados Administración de Servicios Generales

El faro congelado en Michigan

A finales de diciembre del año pasado, gran parte del territorio del país norteamericano fue azotado por la tormenta invernal Elliot, lo que provocó muertes, vuelos cancelados y cortes de la electricidad en víspera de Navidad. Estas condiciones hicieron que en Michigan el faro del muelle de Saint Joseph terminara cubierto totalmente de hielo.

El fotógrafo Nathan Voytovick logró capturar ese momento con ayuda de un dron. Bajo el título “Ice Monster” (monstruo de hielo), el artista compartió las imágenes en sus redes sociales, lo que provocó el asombro y reconocimiento de los usuarios.

En invierno de 2022, una tormenta invernal provocó que un faro se cubriera de hielo en Michigan Facebook/Nates Dronography

