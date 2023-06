Google Flights reveló cuál es el mejor momento para encontrar vuelos baratos

escuchar

Al momento de emprender un viaje en avión, muchas personas suelen monitorear diferentes plataformas de vuelos para encontrar la opción más accesible. Una de las más conocidas es Google Flights, que ofrece un vistazo a los precios de diferentes aerolíneas. Sobre la pregunta de cuándo es el mejor día y momento para conseguir los traslados más baratos, hay diferentes consejos en una infinidad de sitios web. No obstante, ahora esta plataforma dio una respuesta contundente de acuerdo con sus datos recopilados.

A través de su cuenta de Twitter para México, Google reveló que, según un análisis histórico, el precio más bajo se encuentra 119 días antes de cuando se quiera viajar. Es decir, casi cuatro meses previos. De esta manera, la herramienta instó a ser precavidos y ahorrar al máximo al conseguir el mejor costo en vuelos.

Como se mencionó, los pasajeros frecuentes tienen múltiples sugerencias sobre cuándo hacer las reservas. Entre algunas de ellas está navegar en modo incógnito o consultar en días específicos para encontrar descuentos “supersecretos”. Estas afirmaciones son el resultado de su propia experiencia y en algunos casos resultan ser verdad. No obstante, con información basada en el comportamiento de los proveedores y los usuarios, Google hizo un reporte el año pasado en el que dio más detalles sobre el momento exacto para hacer la compra, si se quiere priorizar la economía.

Volar a mitad de semana

De acuerdo con un artículo publicado en el blog de Google Flights, volar a mitad de semana puede significar un ahorro de hasta el 20%. El miércoles es el día ideal para conseguir las mejores ofertas y de domingo a martes son excelentes si se tiene un presupuesto ajustado.

Hacer la reserva a mitad de semana

Para conseguir el vuelo más barato hay que tener en cuenta múltiples variables; Google dio respuestas contundentes para maximizar el ahorro Pexels

Cuando se buscan las mejores opciones no solo influye el día en el que se desee volar, también se debería intentar comprar los pasajes el lunes, martes o miércoles. Los sábados y domingos son los más caros para comparar las diferentes tarifas que ofrecen las aerolíneas.

Ser precavido

Google ha sido reiterativo con este punto. Esperar al último minuto para reservar un vuelo significa que es probable que los precios sean más altos. Además, no solo se tendrá que destinar una cantidad mayor del presupuesto, sino que también no habrá mucha variedad de horarios de salida ni la mejor selección de asientos. En su lugar, la plataforma recomienda conseguir la mejor opción 119 días antes. Si esto no es posible, se puede intentar tener hasta 44 días de antelación.

Esta estrategia no aplica en todos los casos. Si se busca hacer un viaje en fechas de alto flujo de pasajeros, como el Día de Acción de Gracias, la Navidad o las vacaciones, también hay períodos definidos.

¿Cuándo reservar el vuelo para los feriados?

Acción de Gracias: de 37 a 74 días, con 52 días de antelación para el precio promedio más bajo.

de 37 a 74 días, con 52 días de antelación para el precio promedio más bajo. Navidad: de 20 a 88 días, con 22 como el promedio para la opción más accesible.

de 20 a 88 días, con 22 como el promedio para la opción más accesible. Vacaciones de primavera : de 23 a 59 días, con un promedio de 38 para conseguir el precio más bajo.

: de 23 a 59 días, con un promedio de 38 para conseguir el precio más bajo. Período vacacional de julio y agosto: de 14 a 44 días, con el día 21 como un promedio del más barato.

