La ciudad de Estados Unidos donde están prohibidos los pitbulls, pero algunos quieren cambiarlo

Desde hace años, muchas ciudades en Estados Unidos tienen leyes específicas para controlar o prohibir la posesión de perros pitbulls, así como de otras razas similares por motivos de seguridad. En los últimos meses, han surgido iniciativas de personas que consideran que estas regulaciones son discriminatorias e ineficaces. Uno de los movimientos que toma más fuerza está en el área metropolitana de Kansas City, donde los activistas comenzaron una recolección de firmas para eliminar la prohibición vigente.

Según una estimación publicada por el sitio DogsBite.org, a inicios de 2021 había unas 1200 ciudades con leyes específicas para limitar razas de perros consideradas peligrosas, en particular pitbulls, rottweilers e híbridos de perro y lobo. Sin embargo, la Asociación Médica Veterinaria Americana (AVMA, por sus siglas en inglés), considera que este tipo de legislaciones locales no resuelven el problema de la posesión irresponsable de animales y por el contrario discriminan a los dueños responsables, de acuerdo con lo publicado por Kansas City Public Radio.

En Estados Unidos, algunas legislaciones locales prohíben tener Pitbulls Anastasiya Vragova / Pexels

La ciudad de Independence, Missouri, es una de las que aún prohíben a los residentes poseer pitbulls. Sin embargo, un grupo de activistas inició una campaña para reunir 3500 firmas, que corresponden a más del 5% de los votantes registrados. Con este movimiento, forzarían a las autoridades locales a discutir y votar sobre la posibilidad de derogar la sección 3.03.006 del Código de Ordenanzas aprobado en 2006, que expone definiciones que se consideran arbitrarias sobre la raza específica.

Uno de los temas de la legislación que propicia el debate es el que define a un pitbull como “cualquier perro que sea un American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, o cualquiera que muestre la mayoría de las características físicas de una o más de las razas mencionadas anteriormente”. Glenda Bailey, residente de Independence y quien participa en la recolección firmas, declaró a la estación de radio su opinión sobre esta ordenanza: “Hay perros agresivos en todas las razas, pero no todas las razas son agresivas”.

La legislación actual en Independence obliga a que los pitbulls permanezcan confinados en sitios cerrados Jason Corder / Pexels

¿Qué dice la ley contra pitbulls en Independence?

Además de la intención de definir la categoría de la raza pitbull, en la ley de Independence se establece la obligación de que las personas que tengan uno de estos ejemplares obtengan una licencia por US$150, que debe renovarse con un costo adicional cada año bajo la exigencia de cumplir con ciertos requisitos.

Entre las reglas vigentes se requiere que los perros permanezcan “confinados” en un sitio seguro y cerrado. “No se podrá tener a un pitbull en un garaje, patio o cualquier parte de la casa o estructura que permita al perro salir de dicha estructura por su propia voluntad. Además, el can no podrá permanecer en una estructura cuando las ventanas estén abiertas o cuando éstas o las puertas de malla sean el único obstáculo que impida al perro salir de la estructura”, determina la regulación.

Además, los dueños deben tener al menos 18 años y contratar un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de US$300.000. Los dueños de los pitbulls que no cumplan estarán sujetos a la incautación por parte de las autoridades y podrían hacerse acreedores de multas que pueden alcanzar hasta los US$500, así como de 45 a 180 días de cárcel.

