Se jubiló después de 27 años sin faltar un solo día a su trabajo y la empresa le dio un insólito regalo

Tener asistencia perfecta en el trabajo o en la escuela no es tarea fácil. Las razones por las que las personas no pueden cumplir con sus tareas diarias son diversas: por enfermedad, por una celebración especial o por algún inconveniente inesperado. Sin embargo, en el mundo existen excepciones y un trabajador de los Estados Unidos demostró ser el claro ejemplo. Con una trayectoria de 27 años, y sin faltar en ningún momento, el hombre se jubiló en la reconocida cadena de comida rápida, colmado de emociones y expectativas. Si bien la novedad suponía un momento importante en la vida de él, todo dio un giro 180 grados cuando recibió un regalo insólito que lo sorprendió por completo. El hecho trascendió en las redes sociales y los usuarios tuvieron un gesto que nunca se olvidará.

En su cuenta de TikTok, Kevin Ford, de 54 años, compartió su emoción tras recibir una serie de obsequios por sus años de trabajo en una sucursal de la popular compañía de hamburguesas, ubicada en el aeropuerto de Las Vegas. En el video, mostró algunos de ellos: una caja con chocolates, dos paquetes de gomitas frutales, un vaso de Starbucks, biromes, y una entrada para ir al cine. Asimismo, los gerentes del lugar le dieron un pequeño trozo de una torta de chocolate para celebrar la noticia.

Los regalos que recibió Ford tras jubilarse de la empresa luego de cumplir con sus tareas por 27 año

Si bien Ford no se mostró indignado en ningún momento por lo que obtuvo, fueron los usuarios de la red social quienes mostraron su descontento al respecto y lanzaron cientos de comentarios negativos en contra de la compañía. “Me gustaría un aumento después de todos esos años, no una bolsa de regalo improvisada”, expresó un joven.

“Se preguntan por qué la nueva generación se niega a quedarse en trabajos como este, pero el resultado habla por sí mismo, hombre, la gente ya no se conforma con eso. Felicidades por su mandato, ¡pero no me parece bien esto!”, opinó un segundo. “Te mereces eso y mucho más. Tu actitud positiva es contagiosa, te deseo lo mejor en la vida”, comentó otra usuaria.

Ante la repercusión, y en un segundo clip, el hombre le agradeció a las personas por defenderlo y por la viralización que se generó. Asimismo, realizó una entrevista por videollamada con el medio TMZ en la que, además de hacer un descargo, defendió a la compañía. “La empresa me envió un montón de cosas que tenían por ahí. Estoy feliz por cualquier cosa, estoy agradecido por cualquier cosa que recibo, no soy ese tipo de persona, créenme. Pasé por mucho”, dijo en el comienzo del video.

Por otro lado, aclaró que el regalo fue por parte de la empresa HMS Host, que se encarga del área de Recursos Humanos en Burger King. En línea con esto, explicó: “Es un gran lugar, estuve ahí 27 años. Pero como la mayoría de las grandes corporaciones, perdieron el contacto con sus trabajadores, y a través de Covid-19 y lo que sea, recortaron programas”.

El agradecimiento del hombre en Tik Tok

Tras su defensa, argumentó que en otras épocas los obsequios en la cadena eran distintos. “Solíamos recibir cheques durante 20 años, y eso es lo que realmente pensé que era el boleto de cine. Yo estaba como ‘finalmente me dieron mi tarjeta’, y después vi que ni siquiera eran dos entradas para el cine, era una”, reveló con un tono de decepción. A continuación, lanzó: “En ese momento pensé ‘esto es demasiado’, no lo puedo creer. Parecía que solo eran cosas que tenían, que juntaron por ahí”.

La respuesta de Burger King ante las críticas por los objetos que recibió el trabajador

Por su parte, la compañía realizó una declaración formal en el mismo medio y se excusó ante lo sucedido. “La marca Burger King y sus muchos franquiciados en todo el país están comprometidos con el reconocimiento y la celebración de los logros de los miles de personas que prestan servicios en una amplia gama de funciones, todos ellos dedicados a proporcionar a nuestros huéspedes una experiencia de clase mundial”, expresó. “El franquiciado ofrece a sus miembros del equipo un sólido programa de reconocimiento de los empleados, que incluye el reconocimiento de los hitos de permanencia y premios monetarios”, concluyó.

El gesto de los usuarios que tomó por sorpresa a Kevin Ford

La publicación de Ford ya recibió millones de visitas y provocó un debate entre los usuarios que parece no tener fin. Fue tal la repercusión, que la hija del hombre intervino en el asunto y tomó la decisión de crear un GoFundMe, con el objetivo de recaudar dinero y darle un regalo especial.

“El hombre en ese video es mi padre. Trabajó durante 27 años y sí, nunca faltó un día”, escribió Seryna Ford en una publicación. “De ninguna manera estamos pidiendo dinero o él espera dinero, pero si alguien tiene ganas de bendecirlo, le encantaría visitar a sus nietos”, sostuvo.

La hija de Kevin recaudó más de 150 mil dólares Captura Go Found Me

Las personas se conmovieron por la historia de Kevin y, en respuesta al pedido de su hija, la colecta superó un monto de 158 mil dólares. De esta forma, la historia tomó un giro diferente y la vida de la familia cambió por completo.