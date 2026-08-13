Oficial y confirmado: el anuncio de Mamdani sobre la obra que hará más rápido el transporte público en Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el inicio de las obras para autobuses en Tremont Avenue y mejoras de seguridad en el Bronx. El proyecto prevé transformar una de las rutas más lentas de la ciudad.

Qué se sabe del nuevo proyecto de carreteras de Zohran Mamdani

El alcalde demócrata dio detalles de la iniciativa en una conferencia de prensa junto con el comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York (NYC DOT), Mike Flynn.

Mayor Mamdani Holds Press Conference To Make Transportation Announcement

Allí, confirmaron la construcción de una milla de corredor para un busway desde Third Avenue hasta Southern Boulevard, más un carril compartido para buses y bicicletas entre Webster Avenue y Third Avenue.

“Tras años de un servicio lento y poco fiable, la avenida Tremont por fin recibe las mejoras que los usuarios del autobús se merecían desde hace tiempo”, dijo Mamdani. “El tiempo es oro, y este proyecto permitirá que 39.000 neoyorquinos dispongan de más tiempo, a la vez que hará que la avenida Tremont sea más segura y fácil de recorrer para todos”.

El foco principal del proyecto es la ruta Bx36, que en la actualidad sufre retrasos constantes y velocidades inferiores a las 5 mph (8,05 kilómetros por hora) durante las horas pico.

Nuevas restricciones en las calles de NYC

El nuevo corredor de autobuses (busway) en Tremont Avenue establece nuevas reglas de circulación a partir del 19 de septiembre de 2026. De acuerdo con la administración Mamdani, se establecen los siguientes cambios:

Horario y días de operación: las restricciones operarán los siete días de la semana , en un horario comprendido entre las 6 hs y las 20 hs.

las restricciones operarán los , en un horario comprendido entre las Vehículos autorizados: solo los autobuses , camiones de seis o más ruedas , vehículos de emergencia , camionetas de Access-a-Ride y bicicletas tienen permitido transitar por toda la longitud del corredor durante el horario de operación.

solo los , , , y tienen permitido transitar por toda la longitud del corredor durante el horario de operación. Restricciones para el tráfico general: los automóviles particulares, taxis y vehículos de alquiler (como Uber o Lyft) tienen prohibido circular a lo largo del corredor de manera continua.

Los autobuses, camiones de seis o más ruedas, vehículos de emergencia, camionetas de Access-a-Ride y bicicletas tienen permitido transitar por toda la longitud del corredor de Tremond Avenue Curbed NY

Con estas regulaciones, los autobuses podrán aumentar su velocidad hasta en un 60%. “El servicio de transporte público no debe tratarse como una opción de segunda tarifa a merced de la congestión del tráfico. Debe ser un sistema de clase mundial para una ciudad de clase mundial: rápida, cómoda, confiable y conveniente”, dijo Flynn.

Antecedentes de la iniciativa de transporte presentada por Mamdani

El proyecto forma parte de “Next Stop: Fast Buses, Better Service”, un plan de acción presentado por Mamdani y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, para innovar el servicio de autobuses en la Gran Manzana mediante 50 corredores prioritarios en los cinco distritos.

El plan representa una asociación histórica entre el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) que busca transformar la experiencia del usuario mediante inversiones de US$254 millones en fondos de gastos y US$628 millones en fondos de capital durante cinco años fiscales, según consignó un comunicado de prensa.