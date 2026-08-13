Actualización del Uscis: extienden el permiso de trabajo para salvadoreños con TPS hasta el 9 de septiembre de 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que ciertos ciudadanos salvadoreños protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) podrán mantener su autorización laboral hasta el 9 de septiembre. Esa fecha coincide con la finalización prevista de la designación actual del programa para El Salvador.

Quiénes aplican a la renovación automática del EAD para el TPS de salvadoreños

Según la información oficial, la medida está dirigida a beneficiarios que reúnen las condiciones para conservar el TPS y que cuentan con una solicitud de renovación del Documento de Autorización de Empleo ( EAD , por sus siglas en inglés) en trámite .

( , por sus siglas en inglés) . Para acceder a la extensión automática, la tarjeta debe corresponder a las categorías A-12 o C-19 y presentar determinadas fechas de vencimiento.

El EAD para El Salvador continuará vigente hasta el 9 de septiembre Imagen ilustrativa generada con IA

Entre las fechas contempladas figuran:

9 de marzo de 2025

30 de junio de 2024

31 de diciembre de 2022

4 de octubre de 2021

4 de enero de 2021

2 de enero de 2020

9 de septiembre de 2019

9 de marzo de 2018

Qué deben presentar los trabajadores con TPS para que el EAD sea válido

El Uscis comunicará la extensión mediante notificaciones enviadas por correo postal. Las personas que poseen una cuenta en myUscis también podrán recibir la información de forma electrónica.

La documentación resulta necesaria para demostrar ante el empleador que la autorización laboral continúa vigente. El trabajador deberá presentar su EAD vencido, siempre que corresponda a una de las categorías y fechas indicadas, junto con la notificación del organismo migratorio que confirma la extensión hasta el 9 de septiembre.

Esta extensión automática aplica a los beneficiarios de TPS El Salvador que poseen un EAD con los códigos de categoría A-12 o C-19 Freepik / Uscis

Ambos documentos pueden utilizarse conjuntamente como evidencia de identidad y autorización de empleo dentro de la Lista A del formulario I-9.

La renovación del permiso de trabajo no modifica la fecha prevista para la finalización del TPS de El Salvador, dispuesta también para el 9 de septiembre.

Cómo completar el formulario I-9 y E-Verify por la extensión del EAD para salvadoreños

Los empleadores que verifiquen la autorización laboral de un trabajador comprendido en esta extensión deberán registrar “Sept. 9 2026” como fecha de vencimiento.

Esta información debe aparecer en las secciones uno y dos del formulario I-9, acompañada por una anotación en el espacio destinado a información adicional.

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Cuando la empresa utilice E-Verify, deberá ingresar igualmente “Sept. 9, 2026” como fecha de expiración asociada con la autorización laboral.

El Uscis también contempla que los empleadores adjunten a sus registros la información oficial sobre la extensión automática junto con la notificación recibida por el trabajador.

Qué hacer si no llega la notificación del Uscis sobre la extensión del EAD

Si la carta todavía no llegó por correo, el beneficiario puede revisar su cuenta de myUscis para comprobar si existe una versión electrónica. También puede consultar el estado de su solicitud de renovación del formulario I-765 mediante la herramienta de seguimiento de casos del organismo migratorio.

La falta de una carta física no significa necesariamente que el trabajador no pueda encontrar la información. Además del portal, se recomienda revisar periódicamente las comunicaciones oficiales relacionadas con el TPS de El Salvador y verificar que la solicitud de renovación del EAD continúe pendiente.

El Uscis también dispone de su asistente virtual para orientar sobre determinados trámites y consultas. Asimismo, los interesados pueden inscribirse en los sistemas de comunicación electrónica para recibir novedades sobre el formulario I-9, E-Verify y cambios en los procedimientos migratorios.