Pidió una Mexican Pizza en una popular cadena, quedó indignado con lo que le entregaron y denunció al local

escuchar

Un hombre de Nueva York demandó a un restaurante de comida rápida por cinco millones de dólares luego de no quedar satisfecho con una ‘pizza mexicana’. El cliente reprochó que el alimento no tuviera la misma calidad ni cantidades que en la publicidad. En su opinión, su plato solo tenía la mitad de los ingredientes, algo que calificó como injusto por el precio del menú.

Frank Siragusa compró la porción por US$5,49 en un Taco Bell de Nueva York en septiembre de 2022, pero la experiencia no fue la esperada. Según la agencia Reuters, el plato tenía notablemente menos relleno que en la foto del menú. En ese momento no tomó acciones al respecto, pero el pasado lunes 31 de julio decidió interponer una denuncia, luego de darse cuenta de que más productos de la marca eran “engañosos”. Sus abogados presentaron la querella ante la corte federal de Brooklyn, donde se acusó a la cadena de comida rápida de engañar a sus consumidores, especialmente en algunos de sus productos: pizza mexicana, pizza mexicana vegetariana, Crunchwrap Supreme, Grande Crunchwrap y Vegan Crunchwrap. Se argumentó que todos tenían solo la mitad de los ingredientes.

El demandante consideró que la publicidad de la cadena de comida rápida mexicana es engañosa Unsplash

Siragusa, originario de Ridgewood, adjuntó en la demanda algunas fotos de prueba para hacer comparaciones. Algunas eran del restaurante, donde se veía la pizza repleta de carne, queso y vegetales brillantes. A un lado estaban las “reales”, tanto suyas como recopiladas de otros clientes, en las que se observaba un plato de tamaño más pequeño.

El argumento principal del documento fue la supuesta poca empatía que tiene el comercio hacia sus comensales, al contemplar el alto costo de vida actual en Estados Unidos. “Los anuncios de Taco Bell son injustos y financieramente dañinos para los consumidores. En especial preocupantes ahora que la inflación, los precios de los alimentos y la carne son muy altos y muchos consumidores, incluidos los de bajos ingresos, están luchando por mantener sus finanzas”, se leyó en la querella obtenida por la agencia citada.

La demanda por US$5 millones Taco Bell

El neoyorquino pretende que la cadena recompense a toda la gente que haya comprado sus productos en los últimos tres años. Por eso se piden US$5 millones como indemnización, para todos los potencialmente damnificados. En su opinión, los comensales deberían adquirir sus productos con plena consciencia de cuál es la porción que recibirán. “Taco Bell no revela adecuadamente el peso de la carne o el relleno. El demandante no hizo ninguna compra del producto basándose en ninguna divulgación de peso, sino únicamente en función de la imagen del producto, como creemos que hacen la mayoría de los consumidores”, señalaron los abogados. Por ahora, la empresa no respondió a las acusaciones de forma pública.

El demandante exige U$S5 millones como indemnización a Taco Bell, por publicidad engañosa @tacobell - @tacobell

James Kelly y Anthony Russo fueron los abogados elegidos para llevar el proceso, de acuerdo con Daily Mail, dado que ya ejecutaron demandas similares. No es la primera vez que denuncian a un restaurante por publicidad presuntamente engañosa. Kelly arremetió contra McDonald’s y Wendy’s por el tamaño real de sus hamburguesas en comparación con el tamaño anunciado, aún sin veredicto. Russo, por su parte, presentó un caso parecido el año pasado en Miami contra Burger King por sus Whoppers.

LA NACION