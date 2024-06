La dura crítica de un influencer argentino contra la selección de México: “Nunca es protagonista”

Escuchar

La selección de México debuta en la Copa América 2024 este sábado 22 de junio contra Jamaica. En la previa de ese partido, un influencer argentino que crea contenido sobre fútbol consideró que El Tri no es candidato a llevarse el trofeo. En concreto, criticó los futbolistas convocados por el director técnico Jaime Lozano, a quien tildó de inexperto, y remarcó la falta de figuras en el plantel.

“México no va a ser la decepción de esta Copa América, porque decepción sería solamente si alguna vez la ganara o si fuera protagonista”, sentenció Darío Zenz, que se destaca detrás de la cuenta @habemusfutbol en distintas redes sociales. “Si México nunca gana la Copa América, nunca es protagonista... ¿Cómo puede ser decepción un equipo que no lo gana? Lo cierto es que México no es una selección para tenerle miedo, nunca le tuvimos miedo acá, los argentinos, pero creo que tampoco el resto de selecciones”, expresó.

México afronta su decimoprimera participación en Copa América. En esta edición de 2024, buscará ganar el título por primera vez en su historia. En dos ocasiones logró llegar a la final, aunque siempre perdió el partido definitorio: cayó frente a la Argentina en 1993, mientras que fue derrotado por Colombia en 2001. A pesar de haber estado cerca de consagrarse campeón en dos oportunidades, el influencer argentino sostuvo que jamás fueron candidatos.

El influencer argentino consideró que México no será una decepción en la Copa América ya que nunca es candidata a ganarla User - https://www.facebook.com/MiSeleccionMX

Las críticas a Jaime Lozano y a la falta de figuras en el plantel de México

Mientras el combinado de México continúa su puesta a punto en Houston, Texas, el influencer argentino consideró que el plantel centroamericano tiene muchos jugadores de la liga doméstica provenientes de equipos que tuvieron una mala temporada. “Si me decís que tenés del campeón, América o de Cruz Azul, que hizo una buena temporada, pero ni siquiera están en los mejores clubes de México”, opinó.

En este sentido, agregó: “Entiendo que les gusta la chicana y demás, pero esta selección de México no da respeto, no tenés un jugador destacado. Antes tenían a Cuauhtémoc Blanco, a Luis “Pájaro” Hernández, al “Bofo” (Adolfo) Bautista, a Rafael Márquez, pero hoy no tienen un futbolista que destaque línea por línea”.

Además, Zenz apuntó contra Jaime Lozano. “Tenés un técnico que, la verdad, no lo tengo futbolísticamente. Repasé los clubes donde dirigió y vi que estuvo en muchos que son menores”, consideró. En tanto, señaló que “el caso de Scaloni se da una sola vez en la vida en el mundo”, en referencia al inexperto DT que ganó el Mundial de Qatar 2022 con Argentina.

El influencer argentino apuntó contra la composición del plantel de México para la Copa América https://x.com/miseleccionmx

“México va a volver a ser una selección común y corriente que va a pasar sin pena ni gloria y van a decir, ‘jugamos como nunca, pero perdimos como siempre’”, sentenció.

México vs. Jamaica: fecha, hora, lugar y televisación

La selección de México se enfrentará a Jamaica el sábado 22 de junio en el NRG Stadium, en Houston, Texas. El partido está pactado para comenzar a las 20 hora local (19 hs en México). Se puede ver en vivo por:

Para los que están en México: Canal 5, TUDN, VIX, TV Azteca.

Para los que están en Estados Unidos: Univision, Fox, FS1, FS1.

