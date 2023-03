La elefanta del mago: el secreto del éxito de la película que arrasa en Netflix

escuchar

Hay una película que arrasa en los rankings de varios países de Netflix, la popular plataforma de streaming. Su secreto es un mensaje convocante, una historia emotiva que atrapa a la audiencia y la deja con una sensación de que “todo es posible”. Se trata de La elefanta del mago, un nuevo film animado de la directora Wendy Rogers, la adaptación del libro homónimo de Kate DiCamillo, de 2009, en una trama que exalta la vida, el destino y el azar.

A principios de este mes, el director mexicano Guillermo del Toro alzó el Oscar a Mejor Película Animada por Pinocho (también de Netflix). En su discurso, dejó un mensaje difícil de olvidar, sobre el valor de la animación más allá de un género exclusivo para los niños. De esta forma, La elefanta del mago es una nueva apuesta con un fuerte mensaje. La novela homónima relata la historia de Peter, un joven huérfano que desea encontrar a su hermana, de la que apenas intuye su existencia y que se perdió cuando era recién nacida. Un día, decide acudir a una adivina, quien le dice que está viva y que si desea llegar a ella necesita seguir a una elefanta. Esta sugerencia es el detonante que lo conduce a hallar a Adele, en una aventura que conmueve a los lectores.

Por su parte, Netflix describe la película como la historia de un niño que acepta el desafío que le hace un rey de llevar a cabo tareas imposibles a cambio de una elefanta mágica que puede ayudarlo a cumplir su destino. La trama se desarrolla en Baltese, una ciudad que parece europea, que perdió sus destellos de vida luego de que estalló la Gran Guerra Extrajera. Desde entonces, el cielo se cubrió de nubes oscuras.

La elefanta del mago, la película que arrasa en Netflix Netflix 2023

Peter (Noah Jupe) es un huérfano que fue criado por un soldado retirado (Mandy Patinkin). Un día, el niño se acerca a la adivina (Natasia Demetriou), quien le revela la verdad sobre su hermana y le indica que debe seguir a una elefanta. Aunque al principio decide no creerle, algo que ocurre esa noche enciende su esperanza. Sin embargo, también hay una complejidad, dado que antes de obtenerla, tiene que superar tres retos de apariencia imposible.

El hilo conductor de esta adaptación de Rogers es apelar a sentimientos universales, al creer en los sueños que parecen difíciles de alcanzar. Los personajes viajan para cumplir su propósito, con algunos otros mensajes en torno a los efectos de la guerra, la importancia de superar el pasado y también de preservar la vida animal. Esta combinación ha llevado a la película a estar en la cabeza de los rankings. Tanto en Argentina como en México aparece en el top diez de las más vistas en la semana del 13 al 19 de marzo. En total, arrasó en 81 países.

Ver a una mujer como directora es también algo refrescante. Este largometraje marca el debut de la supervisora de efectos visuales Wendy Rogers. En tanto que la animación estuvo a cargo de Animal Logic. En una entrevista publicada en Motion Picture Association, la cineasta dio más detalles sobre el film. Como supervisora de efectos, ya había pasado mucho tiempo en la acción y la animación, por lo que sintió la inquietud de incursionar en algo distinto. “Netflix tenía la clara intención de que querían ver otras voces y narración más diversa. No tienen un estilo de estudio en casa, sino una gama muy ecléctica de proyectos y narradores que cuentan historias (...) Leí el libro y me reuní con la productora (Julia Pistor), es increíble y me capturó de inmediato. Tenía muy claro que necesitaba contar esta historia”, compartió.

La elefanta del mago, la película que arrasa en Netflix Netflix 2023

Una escritora destacada

Detrás de la versión original de La elefanta del mago está la escritora estadounidense Kate DiCamillo, reconocida también por sus novelas infantiles. En su trayectoria, ha ganado varios premios John Newbery (al mejor cuento infantil) por The Tale of Despereaux en 2004 y Flora & Ulysses: The Illuminated Adventures en 2014. Según reveló en una entrevista, para ella las historias comienzan con una imagen, un nombre y un personaje. Luego sigue estas pistas. En su proceso creativo, su niño interno de ocho años siempre está presente y lo ayuda a ver ese mundo, a crearlo, habitarlo y maravillarse en él.

LA NACION