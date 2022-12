La emotiva canción para alentar a la selección argentina en la final que es furor en redes: “Lo hizo Lautaro”

escuchar

Este domingo, la Argentina se enfrentará a Francia en la pelea por la Copa del Mundo en Qatar 2022. Con la sociedad argentina fiel a su selección, desde antes de que empezara la competición ya se entonaban varias canciones que actualmente se escuchan en las calles e incluso muchos tararean. Recientemente, un grupo de jóvenes tomó la melodía de una de las canciones de Manuel Turizo e hizo la suya propia para alentar al equipo de Lionel Scaloni y tuvo tal revuelo que llegó a oídos del cantante, quien la compartió en sus redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok, el colombiano se filmó a sí mismo mientras escuchaba la melodía y bailaba. En menos de 24 horas, el video ya sumó cerca de 650.000 reproducciones, 135.000 Me gusta y miles de comentarios.

Manuel Turizo respaldó y compartió la canción en su cuenta de TikTok TikTok/@manueltutizoz

En el clip, se lo pudo ver a Turizo apoyado sobre el mesón de una cocina mientras se disponía a beber un batido que parecía haber preparado instantes antes de la grabación. De fondo, sonaba la melodía de “La Bachata”, uno de sus temas más recientes que ha dado la vuelta al mundo.

La canción de Manuel Turizo para alentar a la argentina que el propio artista aprobó

En tanto comenzaba el tema, no se escuchó la introducción original de la canción, que es: “Te bloqueé en Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa’ qué si me lo sé de memoria…”, sino la versión de los jóvenes: “Perdí con Arabia, le gané a México y también a Polonia. A Australia eliminé, vino Holanda y le jugué de memoria”.

Avanzaba la melodía y continuaban las estrofas: “Pasé los cuartos [de final], lo hizo Lautaro [Martínez]. Julián [Álvarez] a todos los fue a atravesar... Aún yo no caigo, fue complicado, pero otra vez estamos en la final”.

Un grupo de jóvenes argentinos hizo una canción para alentar a su selección con un tema de Manuel Turizo TikTok/@manueltutizoz/@benjaminnieto

Justo cuando inició el coro, Turizo comenzó a saltar emocionado con el sonido del video original, que se hizo viral en redes y donde se vio a un grupo de más de al menos siete jóvenes argentinos saltar mientras cantaban. “Ando buscando a España y también a Alemania. Esperaba a Brasil y se cag... con Croacia. Al Diego [Maradona] le pido que a [Lionel] Messi lo ilumine y que nos salve [Emiliano] ‘Dibu’ Martínez”, continuó la canción.

En la cuenta de TikTok donde se publicó el video original, el clip ya cuenta con más de 600.000 reproducciones, 117.000 Me gusta y cientos de comentarios.

La canción de Manuel Turizo para alentar a la argentina que el propio artista aprobó

Desde antes del inicio del Mundial de Qatar, circuló en redes sociales de forma masiva una canción para alentar a la selección argentina. La Mosca decidió hacer una nueva versión de “Muchachos”, su clásico tema que suele ser usado por las hinchadas nacionales en las canchas y adaptarlo al equipo de Scaloni. El tema se hizo viral en cuestión de horas.

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”, reza un fragmento de la canción, que por supuesto utiliza la misma melodía que hizo tan popular la banda.

LA NACION