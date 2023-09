escuchar

Andrew Mahaleris, secretario de prensa del gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el estado no detendrá su transporte de migrantes a Nueva York, ante los comentarios del alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams. Este último se quejó de la gran cantidad de solicitantes de asilo que el gobierno texano ha enviado a la ciudad y reprochó no recibir apoyo de la federación para mitigar la crisis.

La disputa entre Abbott y Adams comenzó cuando el republicano empezó a trasladar a los inmigrantes que llegaban a la frontera entre México y Estados Unidos. En respuesta, el demócrata dijo sentirse preparado para lidiar con ello. En agosto del año pasado, cuando los transportes comenzaron, Adams aseguró que estaba orgulloso de que Nueva York fuera un estado santuario y que tuviera todas las condiciones necesarias para recibir a los extranjeros.

Greg Abbott implementó la estrategia de llevar a otros estados los inmigrantes que llegan a Texas, con la finalidad de mitigar la crisis migratoria

Con el pasar de los meses, cuando vio que el arribo de camiones llenos de personas no se detenía, expresó su desesperación. El miércoles pasado afirmó en una reunión municipal que lidiar con alrededor de 110 mil migrantes desde 2022 no era sencillo y que, por el contrario, se convirtió en una problemática a la que no le veía un final. Además, advirtió que la situación podría generar graves problemas para la metrópoli neoyorquina.

“Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera un final. Este problema destruirá la ciudad de Nueva York. Recibimos 10.000 inmigrantes al mes. Teníamos un déficit de US$12 mil millones que vamos a tener que recortar. Todos los servicios en esta ciudad se verán afectados y nosotros también. No estamos recibiendo apoyo en esta crisis nacional”, aseveró en declaraciones citadas por Fox News.

Luego, culpó a Abbott de la situación actual de la Gran Manzana: “¿Qué pasó? Todo comenzó con un loco en Texas que decidió que quería llevar gente en autobús a Nueva York. Tenemos que alimentar, vestir, albergar, educar a los niños, lavar sus sábanas, darles todo lo que necesitan, atención médica”. Esto fue lo que generó una reacción del equipo de Abbott.

Mahaleris le envió un mail al medio citado para expresar su inconformidad por las declaraciones de Adams. Aseguró que era un “hipócrita” por primero decir que la ciudad de la que es alcalde era un destino ideal para los peticionarios de asilo y ahora quejarse de lo mismo: “Su hipocresía es asombrosa. Estaba orgulloso de promocionar su autodescrito estatus de ciudad santuario hasta que Texas comenzó a transportar inmigrantes en autobuses a la ciudad de Nueva York para brindar alivio a nuestras comunidades fronterizas invadidas y abrumadas”.

Eric Adams ha sido duramente criticado desde hace varios meses por su manejo de la crisis migratoria en Nueva York

Mahaleris consideró que los traslados de migrantes eran necesarios porque Texas realmente vivía una crisis migratoria complicada. Se refirió a que Nueva York no tenía la misma cantidad de refugiados y que, por lo tanto, el alcalde no debería quejarse: “Con millones de residentes, ellos están lidiando solo con una fracción de lo que nuestras pequeñas comunidades fronterizas enfrentan a diario. En lugar de quejarse de los 13.000 inmigrantes enviados desde Texas, Adams debería criticar al líder de su partido”.

En consecuencia, el funcionario de Abbott afirmó que, sin importar lo que Adams haya dicho, no pausarán la estrategia: “El presidente Biden, que ha estado transportando aviones llenos de migrantes por todo el país y, a menudo, al amparo de la noche, agotando los recursos estatales y locales en todo el país. Hasta que el presidente Biden dé un paso al frente y haga su trabajo, Texas seguirá transportando en autobús a migrantes a ciudades santuario para brindar alivio a nuestras abrumadas ciudades fronterizas”.