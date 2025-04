La fiscal general de EE.UU. pide la pena de muerte para Luigi Mangione por asesinar a un CEO en Manhattan

WASHIGNTON.- La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ordenó a los fiscales que soliciten la pena de muerte para Luigi Mangione, el hombre acusado de disparar y matar al presidente ejecutivo de United Healthcare Group, Brian Thompson, en Nueva York el diciembre pasado.

“El asesinato de Brian Thompson, un hombre inocente y padre de dos niños pequeños, a manos de Luigi Mangione fue un asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos”, expresó la fiscal general en un comunicado. “Después de una cuidadosa consideración, ordené a los fiscales federales que busquen la pena de muerte en este caso mientras llevamos a cabo la agenda del presidente Trump para detener el crimen violento y hacer a Estados Unidos seguro de nuevo”.

El homicidio, conmocionó a la comunidad empresarial y también galvanizó a los críticos de las aseguradoras de salud. Mangione, de 26 años, enfrenta numerosos cargos estatales y federales, incluyendo asesinato en primer grado “en apoyo a un acto de terrorismo”. Podría ser condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, ya que Nueva York no contempla la pena de muerte para los cargos estatales. Sin embargo, enfrenta una acusación federal paralela por el asesinato de Thompson, en la que sí podría recibir la pena de muerte. Aún no se le ha solicitado que se declare culpable de los cargos federales.

Luigi Mangione bajo custodia

El presidente Donald Trump, quien supervisó una serie de ejecuciones sin precedentes al final de su primer mandato, firmó una orden ejecutiva en su primer día de regreso al cargo el 20 de enero que obliga al Departamento de Justicia a buscar la pena de muerte en casos federales donde sea aplicable.

El caso

Según la versión oficial, Mangione, de 26 años, asesinó a sangre fría a un empresario en pleno centro de Nueva York. También enfrenta cargos en Pensilvania por cinco delitos vinculados a la posesión de armas y falsificación de identidad. Se habría escondido en una esquina y, al ver a la víctima salir de su vehículo, le disparó por la espalda y en la pierna antes de huir en una bicicleta eléctrica hacia Central Park.

Manifestante sostiene una pancarta mientras espera la llegada de Luigi Mangione para su comparecencia ante el Tribunal Penal de Manhattan, el lunes 23 de diciembre de 2024, en Nueva York. (AP foto/Stefan Jeremiah) Stefan Jeremiah - FR171756 AP

Tras días de intensa búsqueda y una recompensa de 10.000 dólares por información sobre su paradero, fue arrestado el 9 de diciembre en un McDonald’s de Pensilvania gracias a la denuncia de un ciudadano.

En el momento de su captura, portaba un arma con silenciador, posiblemente fabricada con una impresora 3D, y un cuaderno y un documento manuscrito. En éste, expresaba enojo hacia lo que él describía como aseguradoras de salud “parasitarias” y desdén por la avaricia y el poder corporativos. Además, escribió que Estados Unidos tiene el sistema de salud más caro del mundo y que las ganancias de las grandes corporaciones siguen aumentando mientras que “nuestra esperanza de vida” no lo hace, según el documento.

Además, los investigadores también encontraron un cuaderno en el que se detallaban los planes para el tiroteo, según dos funcionarios que informaron a The New York Times. El cuaderno describía cómo ir a una conferencia de “contables” y matar a un ejecutivo, dijeron los funcionarios. “¿Qué hacer? Golpeas al director general en la convención anual de contables parasitarios. Es selectivo, preciso y no pones en peligro a inocentes”, era uno de los pasajes escritos en el cuaderno, según las autoridades.

Furor en redes sociales

Según sus amigos, sus publicaciones en las redes sociales y otros informes de prensa, Mangione sufría de dolores de espalda crónicos que limitaban su vida diaria. Su perfil en X muestra una imagen de fondo de una radiografía con lo que parecen ser tornillos y placas insertados en la parte baja de la espalda.

La detención de Mangione desató un movimiento en redes sociales, donde numerosas personas expresaron su simpatía por él. Su caso generó tal interés que protagonizará un documental producido por Anonymous Content y Jigsaw Productions, la compañía del reconocido director Alex Gibney.

Las productoras anunciaron este lunes su colaboración en un proyecto que abordará desde la meticulosa ejecución del crimen hasta el manifiesto escrito por el acusado y su formación en la Ivy League, según informó The Hollywood Reporter. Además, el documental explorará el debate nacional que surgió tras la publicación del manifiesto y la lesión en la espalda del joven, poniendo el foco en la frustración de los estadounidenses con el sistema de salud, las negativas de cobertura por parte de las aseguradoras y el creciente costo de la atención médica en el país.

Agencia AP

LA NACION