Detuvieron a la suegra de la exreina de la belleza de México, acusada de matarla a tiros

Erika María Herrera, la mujer que asesinó de varios disparos a su nuera en México, fue detenida en la ciudad de Caracas, Venezuela, luego de permanecer prófuga por más de 10 días. Herrera está acusada por el crimen de Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años.

La mujer habría escapado con ayuda de su hijo, quien ocultó el asesinato por más de un día. En las imágenes que se hicieron virales y por las que quedó imputada, la víctima aparece realizando tareas domésticas en un departamento con juguetes de su hijo. A pocos metros, su suegra la sigue con las manos en los bolsillos. En un momento, ambas mantienen un breve intercambio de palabras que no se alcanza a oír con claridad.

El ataque ocurrió segundos después, cuando las dos ingresaron a una habitación fuera del alcance de la cámara. Pese a que la escena queda fuera del plano, el audio registró la secuencia: primero, un disparo seguido de un grito; luego, al menos seis detonaciones más.

“¿Qué fue eso?”, preguntó Alejandro, esposo de la víctima, al irrumpir en la escena con el bebé en brazos. “¿Qué hiciste, loca?”, le recriminó a su madre. “Nada, es que me hizo enojar”, respondió la mujer. Ante esto, el hombre insistió: “¿Qué te pasa? Es mi familia”. La acusada replicó: “Tú eres mío y ella te robó”.

Noticia en desarrollo