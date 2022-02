La guerra familiar de las gemelas Olsen por US$100 millones: infidelidades, divorcios y traumas

Las historias de los famosos que saltaron a la fama desde edades muy tempranas vienen emparejadas con anécdotas de una infancia difícil de sobrellevar. Tal es el caso de las gemelas Olsen, quienes ganaron millones de dólares cuando aún eran jóvenes y que mantuvieron una fuerte disputa familiar con sus padres cuando cumplieron 18 años.

Mary Kate y Ashley, de 35 años, comenzaron su carrera televisiva desde muy pequeñas. El primer trabajo, y el que las hizo reconocidas, fue la serie Padres forzosos (1987). Allí actuaron durante ocho años y enternecieron a millones de hogares. Enamoraron, como era de esperar, al público pre adolescente. Fue de tal magnitud que en su nombre se desarrollaron diversos productos entre carteras, zapatos, libros, perfumes, líneas de maquillaje y un sinfín de elementos que se podían comprar en cientos de tiendas.

Las gemelas Olsen en la serie Padres forzosos Captura

Si bien todas estas creaciones aumentaron su fortuna, ellas no tuvieron el control de sus cuentas hasta que cumplieron 18 años. Hasta esa fecha, quienes mantenían su patrimonio eran sus padres: el agente de bienes raíces David Olsen y la gerente personal Jarnette Fuller. En aquel entonces, la primera disputa familiar iba a ser el centro de escena en miles de medios de comunicación: su divorcio. En 1995, el hombre provocó un escándalo al formar una nueva relación y casarse con su secretaria, Rhonda McKenzie.

Si bien en cualquier hogar una separación se mantiene puertas adentro, las gemelas ya eran reconocidas mundialmente y todas las miradas estaban puestas en ellas con la edad de 10 años. Para aquel momento ambas protagonizaban la película Doble de amor (1995), y las grabaciones provocaban más ansiedad en ellas, siendo así que Mary Kate reveló en una entrevista para la revista Marie Claire en 2010 que ese momento provocó un trauma emocional en ella. “Nunca le desearía mi educación a nadie”, expresó.

Pasaban los años y los asuntos familiares seguían sumándose. En 2004, poco antes de cumplir 18 años, Mary-Kate luchaba contra por recuperarse de la anorexia, y eso causaba que no pudiera trabajar y llevar a cabo una vida normal. Mientras intentaba reponerse, su familia se mostró muy preocupada y consiguieron ayuda inmediatamente. Luego de graduarse de la escuela secundaria, fue el padre de las Olsen quien la llevó a rehabilitación para internarla en un centro de tratamiento, donde después de un largo proceso finalmente se recuperó.

Acorde pasaba el tiempo, las hermanas cumplieron mayoría de edad y no tardaron en realizar una primera acción en cuanto a la fortuna que ahorraron: tomar completamente el control de su negocio Dualstar, compañía que produciría algunas de sus series de los años 90 y que tenía un valor de más de más de 100 millones de dólares. Por ese motivo es que decidieron que sus padres no formen más parte de su economía. Era el inicio de otra guerra: se alejaban, furiosos, de ellas.

Las gemelas Olsen en uno de los desfiles de su compañía Archivo

Una vez que tomaron esta decisión, las gemelas poco a poco dejaron atrás sus carreras como actrices y con un perfil más bajo entraron al mundo de la moda y el diseño. No tardaron mucho en forjar carreras como empresarias dentro del mundo de los negocios y aparecieron varias veces en la lista Forbes entre las 100 celebridades más ricas del mundo.

Con el tiempo, las gemelas crearon las marcas The Row y Elizabeth & James, además de líneas para otras compañías. En la actualidad, la más vendida es Mary-Kate and Ashley: real fashion for real girls y su imperio estimado actualmente es de 500 millones de dólares.

No cabe duda que las gemelas pudieron salir a flote luego del acoso de los paparazzis, cámaras y experiencias difíciles en su infancia. De a poco las mujeres pudieron recomponerse y, pese a las polémicas, hoy son dueñas de su economía y sus expectativas están puestas en los negocios que emprendieron en los últimos años.