El accidente de Yao Cabrera: así es el lugar desde donde cayó el youtuber

El lunes por la tarde el youtuber Yao Cabrera tuvo un accidente que generó gran preocupación. Las primeras informaciones indicaron que filmaba un video en el tercer piso de la propiedad donde está instalado en Córdoba, cuando cayó desde las alturas. De inmediato fue trasladado a una clínica local, donde estuvo en terapia intensiva. Aún se encuentra internado pero su salud no presenta complicaciones graves, según reveló su mejor amigo Kevin Macri en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live. Además, el joven mostró en detalle el lugar donde ocurrió el hecho y dio su versión.

“No tiene riesgo de muerte pero está grave en cuanto a lesiones, por la altura en la que cayó”, expresó Macri sobre el actual estado de salud del joven de 24 años. Si bien ahora su vida no corre riesgo, al momento de la caída se desvaneció y estuvo inconsciente varias horas, motivo por el cual permaneció en terapia intensiva y causó preocupación entre sus fans.

Yao Cabrera sufrió un grave accidente (Foto: Instagram)

Actualmente, Cabrera espera los resultados de los estudios que le realizaron por los golpes en la cabeza pero también genera una gran preocupación una fisura que tiene en la costilla, lo que lo dejaría fuera de la pelea con Marcos ‘Chino’ Maidana, evento que se realizará en marzo en Dubai.

El mejor amigo de Yao Cabrera habló sobre su salud

El amigo del youtuber aprovechó la entrevista para mostrar el lugar del accidente. En ese momento, junto con el papá de Yao pintaban una parte de la casa cuando al joven se le ocurrió grabar un video desde el techo, desde donde se produjo la caída.

El lugar del accidente (Foto Captura Mitre Live)

El youtuber descendió hasta el gran jardín de la propiedad donde se encuentra la pileta. Puntualmente, cayó en una zona con piso de cerámica totalmente despejado. Por ello, no impactó con elementos que se encuentran a pocos metros de ahí como los camastros o la misma piscina, lo que habría habría significado un riesgo aún mayor.

(Foto Instagram @yaocabrera)

Macri indicó que la vida del mediático no corre riesgo. Sin embargo, desde el entorno del youtuber tiene una grave preocupación específicamente por los golpes que tiene en la cabeza, de los que aún no tienen información certera debido a que no obtuvieron aún los resultados de los estudios que le realizaron.

El amigo de Cabrera volvió a remarcar que no hay riesgo de muerte aunque fue cauteloso a la hora de brindar información: “Está grave en cuanto a lesiones porque se cayó desde una altura de tres pisos”.