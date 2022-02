La inesperada defensa de Viviana Saccone a El Presto tras su condena por hostigar y discriminar a Fabiola Yañez

La reconocida actriz Viviana Saccone sorprendió a los usuarios de Twitter con una fuerte defensa al youtuber conocido como “El Presto”, quien fue condenado a 30 días de prisión efectiva por violencia de género, hostigamiento y discriminación contra la primera dama, Fabiola Yañez.

En un juicio oral celebrado el martes, se determinó además que Eduardo Miguel Prestofelippo deberá cumplir una perimetral de contacto de 200 metros con Yánez durante un año. Además, tendrá que realizar el curso del INADI “Taller de violencia de género y respeto a las mujeres” y pagar los costos del proceso, tal como lo había solicitado la defensa de la pareja del presidente Alberto Fernández.

Viviana Saccone defendió a El Presto (Foto: Twitter)

Enterada de la situación, Saccone no se quedó callada y aprovechó la popularidad de su cuenta, donde la siguen más de 28 mil personas, para enviar un duro mensaje: “Voy a buscar el video de ‘El Presto’ por el que fue condenado, porque me cuesta imaginar algo más ofensivo al hecho de que quienes nos obligaban a no despedir a nuestros seres queridos, los que murieron, en ese mismo momento, festejaban. Y solo ‘fue un error’”, escribió la artista.

Su tuit generó mucha repercusión y armó revuelo en la red social. Por eso, horas más tarde decidió hacer una aclaración respecto a su defensa del youtuber. “Nunca ví ninguno de los videos de ‘El Presto’”, confió Saccone, y explicó: “Pero aclaro y reitero: no justifico la agresión hacia Fabiola ni hacia nadie, pero me cuesta imaginar algo más ofensivo que lo que hizo ella”.

Viviana Saccone hizo una aclaración respecto a su defensa de El Presto (Foto: Twitter)

La actriz que actualmente se encuentra en plena temporada teatral en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz con la obra Sex, viví tu experiencia, de José María Muscari, no solía utilizar su cuenta de Twitter para hacer comentarios políticos. Sin embargo, en el último tiempo se la pudo ver sumándose a algunas críticas contra el Gobierno nacional y sus funcionarios. Sobre todo a partir de las medidas tomadas en plena pandemia de coronavirus.

El juicio por hostigamiento que Fabiola Yañez le inició a “El Presto” se llevó a cabo el martes con un gran revuelo luego que el acusado se cruzara a los gritos con una periodista. Al momento de su arribo a los Tribunales porteños, el hombre que estuvo sentado en el banquillo de los acusados, y finalmente fue por condenado por la Justicia, tuvo un fuerte intercambio con una movilera del canal de noticias C5N.

Así fue la discusión del Presto en Tribunales antes del juicio iniciado por Fabiola Yáñez

“¿A vos te parece una agresión? ¡Ay, como mujer, como mujer. No me toquen más como mujer!”, le respondió “El Presto”, irónicamente, a la periodista que le había preguntado si no se arrepentía de los dichos hacia Yáñez. Con gestos exagerados y gritos, el youtuber continuó algunos segundos más con la discusión.

Tras la declaración de la primera dama, continuó por la tarde la polémica en los Tribunales, donde un compañero de trabajo del acusado calificó el proceso judicial como un “acto de censura”, contra la libertad de expresión. “Les están dando un aviso a los periodistas: ‘Que tengan cuidado con lo que van a decir sobre la concubina y la familia presidencial, porque pueden ser acusados’”, apuntó el compañero de “El Presto”, quien señaló que tras las sentencia que se conocerá esta tarde la defensa del acusado probablemente apelará la decisión de la Justicia.