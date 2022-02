El insólito dato que une a Shakira y Piqué y por el que muchos dicen que estaban predestinados a estar juntos

La cantante colombiana Shakira y el defensor del Barcelona Gerard Piqué celebran juntos este miércoles sus 45 y 35 cumpleaños respectivamente. Ambos nacieron un 2 de febrero; el futbolista, de 1987; la cantante, de 1977. Y empezaron su relación hace casi 12 años.

Se conocieron en 2010, el año en que España ganaría el Mundial de Fútbol en Sudáfrica ante Holanda con Piqué en la formación titular y gracias al gol de Iniesta en la prórroga, después de una parada milagrosa de Iker Casillas. Shakira pasaba entonces sin duda por uno de los mejores momentos de su carrera gracias a canciones como Loba o Sale el sol. La publicación de Waka, waka, cuyos videos en inglés y en español acumulan juntos más de 3625 millones de reproducciones —a fecha de febrero de 2022—, terminó de ubicarla en la cúspide del pop mundial.

Por su parte, el futbolista era pieza clave en un equipo ya mítico, el Barcelona, que lo ganaba todo a las órdenes de Pep Guardiola y al ritmo de Viva la vida, de Coldplay. A pesar de que durante años se ha contado que se conocieron durante la grabación del video del himno del mundial (en el que Piqué hacía una breve aparición), en realidad, según confesó el jugador en una entrevista al diario L’Esportiu en 2020, conoció a Shakira en Madrid poco antes de ir a Sudáfrica. “Le dije que nos encontraríamos en la final. Ella iba a cantar el himno en la ceremonia de clausura y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Perdimos el primer encuentro, pero al final ganamos”, recordaba. Detalles como que ambos hubieran nacido el 2 de febrero (aunque con 10 años de diferencia) hicieron clic en los cerebros de decenas de periodistas que, al anunciar su relación, no pudieron evitar escribir que estaban “predestinados a encontrarse”.

Durante sus primeros cinco años, la cantante colombiana se fue a vivir a Barcelona, cerca de las montañas que rodean la ciudad, y tuvieron dos hijos, Milan y Sasha. Vivían una vida bastante discreta, aunque no se escondían de los medios; y hablaban de su relación en contadas ocasiones. Con su hijo pequeño, Sasha, recién nacido, Shakira emprendió una gira mundial. La cantante decidió viajar con el pequeño mientras Piqué, debido a sus compromisos con el Barça, se quedó en Barcelona.

El hecho de que el futbolista estuviera comenzando su carrera empresarial —compró una empresa cárnica, fundó otra de videojuegos y se reunió con Mark Zuckerberg durante la visita de este al Mobile World Congress— acrecentó la imagen de un Gerard Piqué más independiente, mediático y más ocupado.

En 2017, la cantante confesó a la edición italiana de Vanity Fair que, tras el nacimiento de Sasha, se había planteado seriamente dejar su carrera musical. “Decidí que en cuanto fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación, pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas [madre y artista] y los temores que surgieron. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme y de dejarlo todo”, declaró.

Pero Piqué la animó a seguir: “Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal afuera y haz lo que sabes hacer’. Tenía razón”.

En diciembre de ese año, Shakira tuvo que suspender su gira El Dorado debido a un sangrado en sus cuerdas vocales, y la Agencia Tributaria española la acusó de fraude fiscal, un problema que todavía sigue en los tribunales. Pero la pareja se mostró unida en todo momento, para afrontar las dificultades. Por ejemplo, difundió una foto de los dos juntos en Instagram en la que Piqué le mordía una oreja a Shakira de forma amorosa.

Eso no impide que cada cual disponga de su propio espacio, sobre todo teniendo en cuenta sus respectivos compromisos profesionales. En enero, Shakira viajó acompañada de sus hijos (pero sin su pareja) a Walt Disney World, Florida (Estados Unidos), mientras el futbolista cumplía con el exigente calendario de viajes del campeonato de Liga.

El defensa central había dejado en 2018 la selección española (con la que ganó una Eurocopa además del Mundial). “Fue una etapa muy bonita”, dijo al anunciar su decisión, “y estoy muy feliz de haber participado en tantos éxitos”. Su última actuación internacional se produjo en el Mundial de Rusia, en junio de 2018, en el que España quedó eliminada en octavos de final al perder en la tanda de penaltis contra el equipo del país anfitrión.

Piqué prefirió dedicarse en el último tramo de su carrera a competir únicamente en el Barcelona, con lo cual reducía no solamente el número de partidos que jugaba al año, sino también la frecuencia de los viajes fuera de la capital catalana. Personas que conocen a la pareja esperan que hoy hagan públicas en las redes sociales algunas fotografías relativas a sus cumpleaños coincidentes.