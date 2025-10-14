Quién fue Charlie Kirk, el activista de Trump que fue homenajeado por Javier Milei

El presidente Javier Milei participó este martes, en Estados Unidos, de la ceremonia en homenaje a Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y una de las figuras más influyentes del movimiento juvenil conservador norteamericano, asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en la Universidad Utah Valley (UVU).

El acto reunió a dirigentes republicanos, referentes académicos y allegados al presidente Donald Trump, con quien Milei mantuvo un encuentro horas antes .

La visita formó parte de una gira oficial destinada a fortalecer el vínculo bilateral de la Argentina con Washington y a profundizar la cooperación en materia económica y política entre ambas naciones luego del auxilio económico al país.

Trump abraza a la viuda de Kirk Julia Demaree Nikhinson� - AP�

El asesinato de Charlie Kirk

El homenaje estuvo marcado por la conmoción que provocó el crimen del joven dirigente, ocurrido el 10 de septiembre en el campus de la Universidad Utah Valley, donde recibió un disparo en el cuello mientras encabezaba un acto bajo los lemas “The American Comeback” y “Prove Me Wrong”. Tenía 31 años.

En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo, segundos después del estallido, Kirk se lleva la mano derecha al cuello mientras el público reacciona con gritos y corridas. La vocera de la organización, Aubrey Laitsch, había informado inicialmente que el activista estaba siendo atendido y pidió oraciones por su recuperación. Sin embargo, horas más tarde, el presidente Donald Trump confirmó su fallecimiento a través de la red social Truth Social.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk falleció. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí”, escribió el mandatario, quien también envió condolencias a su esposa Erika y a su familia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo argentino Javier Milei durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

El evento en Utah ya había generado controversia antes del ataque: más de un millar de estudiantes había firmado una petición para cancelarlo, pero las autoridades universitarias defendieron su realización amparadas en la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión, la indagación intelectual y el debate de ideas.

El asesinato se produjo en un contexto de creciente violencia política en Estados Unidos. En los últimos meses se registraron hechos como el homicidio de Melissa Hortman, una legisladora de Minnesota, y su esposo Mark; además del incendio intencional de la vivienda del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. El antecedente más recordado continúa siendo el atentado contra Trump durante un mitín electoral en 2024.

Quién era Charlie Kirk, el activista conservador que inspiró a una generación

Nacido en 1993 en Wheeling, Illinois, Kirk se convirtió en una de las voces más influyentes del ala juvenil republicana. A los 18 años fundó, junto al activista William Montgomery, Turning Point USA, una organización creada en 2012 para promover en los campus universitarios una agenda centrada en la libertad económica, la defensa de los valores tradicionales y la limitación del poder estatal.

GLENDALE, ARIZONA - SEPTEMBER 21: Attendees hold up signs at the memorial service for political activist Charlie Kirk at State Farm Stadium on September 21, 2025 in Glendale, Arizona. Kirk, the CEO and co-founder of Turning Point USA, was shot and killed on September 10th while speaking at an event during his "American Comeback Tour" at Utah Valley University. Eric Thayer/Getty Images/AFP (Photo by Eric Thayer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ERIC THAYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El proyecto creció rápidamente con el respaldo de poderosos donantes conservadores y se transformó en una plataforma clave de la llamada “guerra cultural”. Su estilo directo y su confrontación con sectores progresistas lo convirtieron en una figura mediática, especialmente tras su acercamiento a Donald Trump Jr. durante la campaña presidencial de 2016.

Bajo su liderazgo, Turning Point USA se expandió con filiales en todo el país y congresos multitudinarios que contaron con la presencia del propio Trump y de otros dirigentes republicanos de primera línea. La organización se consolidó como un punto de encuentro para jóvenes militantes de derecha y como una usina de formación política y cultural del conservadurismo norteamericano.