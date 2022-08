Ojani Noa, exesposo de Jennifer Lopez fue tajante al opinar sobre la boda de la actriz con Ben Affleck: “Es el número cuatro”

Jennifer Lopez y Ben Affleck están de moda. Tras su sorpresivo matrimonio a mediados de julio, ambos han sido objeto de todo tipo de comentarios y hasta memes en redes sociales, entre quienes celebran el triunfo del amor persistente y quienes no ven un futuro feliz para la pareja. Entre estos últimos, algunos señalan a la cantante como una mujer inestable en sus relaciones románticas. Tal es el caso de uno de sus exesposos que sorprendió con declaraciones muy negativas.

“A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces y Ben es el esposo número cuatro. Yo era el esposo número uno y ella me dijo que era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en nuestra noche de bodas, dijo que estaríamos juntos para siempre”, dijo Ojani Noa al Daily Mail. El cubano, quien se presenta en sus redes sociales como modelo, actor, presentador, emprendedor, escritor y entrenador personal, se casó con Jennifer Lopez en 1997, pero su matrimonio duró apenas 11 meses.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron el 16 de julio en Las Vegas, Nevada

La pareja se conoció en un restaurante en el que él trabajaba cuando tenía 21 años y Jennifer tenía 26, mientras su carrera comenzaba a despegar. Fue en 1997 que protagonizó Blood and Wine junto a Jack Nicholson y Stephen Dorff, pero la película que realmente la proyectó fue Selena y se convirtió en la primera actriz latina de Hollywood en ganar un millón de dólares por una cinta.

Pese a que la relación terminó hace tiempo, han estado involucrados en conflictos legales. En 2009, Jennifer impidió que su expareja estrenara una película llamada How I Married Jennifer Lopez: The JLo and Ojani Noa Story al considerar que violaba un acuerdo entre ambos por mantener su vida privada fuera de estas publicaciones y especialmente alegó que él quería incluir videos sexuales sin su autorización. Previamente, Jen también había presentado una demanda sobre la venta de un libro que pretendía contar la historia de su relación y la ganó al recibir una indemnización de 545.000 dólares. El modelo la acusó de evitar que cerrara un episodio en su vida.

Jennifer López conoció a Ojani Noa cuando él tenía 21 años y ella 26 en un restaurante que era propiedad de Gloria Estefan a finales de los 90 @ojaninoa1 - @ojaninoa1

En 2020, Ojani Noa fue cuestionado por la revista Hola! sobre el presente de su relación con Lopez y sobre si ella lo saludaría en caso de coincidir en algún lugar luego de no verse por más de diez años: “Lo que pasa es que sucedieron muchas cosas. Me he tenido que defender con uñas y dientes y ganado las demandas, eso es algo que la gente no sabe. Me ha dolido la situación en que ella me ha puesto por cosas que yo no hice”, respondió.

Sin embargo, la relación no parece tener un lugar especial en la memoria de la actriz, quien incluso dice que por haber sido tan corto el matrimonio, no lo incluye entre sus experiencias: “Me he casado tres veces, y una vez fue de nueve meses y la otra de 11 meses, así que realmente no los cuento”, dijo en su canal de YouTube. Cuando terminaron, en 1998, ella empezó a salir con el productor y rapero Sean Combs.